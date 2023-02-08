Fransız dergisinin skandal çizimine Yunan gazetesinden cevap geldi: "Hepimiz Türküz" karikatürü

Bu temas, insani yardım toplamak için sosyal hizmetlerle zaten yapıldı, belediye başkanı bunu bildirdi (ilgili rapora bakınız). Benzer bir inisiyatifin muhalefet lideri Antonis Gravanis tarafından Rodopi Profesyonel ve El Sanatları Odası tarafından alındığını kabul etti ve açıkladı. Belediye başkanı, kilise de dahil olmak üzere eşya toplayanlar tarafından ortak bir misyon düzenlenmesini önerdi.