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Miçotakis'ten deprem sonrası Türkçe mesaj: "Yunanlar ve Türkler yan yana"

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Miçotakis’ten deprem sonrası Türkçe mesaj: Yunanlar ve Türkler yan yana

Yunanistan, Türkiye'de yaşanan yüzyılı felaketi sonrasında deprem bölgesine yardım ekini gönderdi. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çalışmalarıyla bugün 50 yaşında baba ve 6 yaşındaki kızını enkaz altından kurtaran Yunan arama ekiplerinin fotoğrafını paylaşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkçe olarak "Yunanlar ve Türkler yan yana" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kahramanmaraş merkezli, toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarını birlikte yürüten Türk ve Yunan ekiplerine övgüde bulunup teşekkür etti.

"YUNANLAR VE TÜRKLER YAN YANA"

Sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulunan Miçotakis, "İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız." ifadesini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK), Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çalışmalarıyla bugün 50 yaşında baba ve 6 yaşındaki kızını enkaz altından kurtarmıştı.

EMAK'a bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, 2 doktor, 3 acil yardım sağlık personeli, 2 arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla dün Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan Türkiye'ye ulaşmıştı.

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