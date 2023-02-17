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Endonezya'nın Tual kentinde 6,1 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2023
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Endonezya’nın Tual kentinde 6,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Endonezya'nın Maluku eyaletine bağlı Kei Adaları'nda deprem meydana geldiğini açıkladı. Yapılan duyuruda deprem büyüklüğünün 6,1 olduğu belirtildi.

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