12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fay hattındaki kırık Yunan medyasını korkuttu: Böylesi filmlerde olur zannederdik

Fay hattındaki kırık Yunan medyasını korkuttu: Böylesi filmlerde olur zannederdik

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Deprem nedeniyle yollarda oluşan korkunç yarık ve çatlakları görüntüleyen Yunan medyası ise "Böyle bir şey filmlerde olur sanırdık" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 12.02.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 12:31
  • 1
  • 22
Fay hattındaki kırık Yunan medyasını korkuttu: Böylesi filmlerde olur zannederdik

Türkiye, günlerdir Kahramanmaraş'ta yaşananlara odaklanmışken bölgede de arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Artan can kayıplarının yanı sıra yaşanan mucizeler ise herkese umut veriyor. Dünya, Türkiye'de yaşananları yakından takip ediyor. Bu yakın takibi yapan ve desteği gösterenlerden biri de Yunanistan.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Fay hattındaki kırık Yunan medyasını korkuttu: Böylesi filmlerde olur zannederdik

Türkiye'deki kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Yunan basınını ise deprem nedeniyle yollarda oluşan çatlaklar ve yarıklar hayrete düşürdü.

  • 3
  • 22
Fay hattındaki kırık Yunan medyasını korkuttu: Böylesi filmlerde olur zannederdik

Haberde "7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgenin yollar üzerinde korkunç sonuçları oldu. Böyle görüntüler filmlerde olur zannederdik" sözlerine yer verildi.

  • 4
  • 22
Fay hattındaki kırık Yunan medyasını korkuttu: Böylesi filmlerde olur zannederdik

Haberin devamında Yunanistan'dan gönderilen ekip de dahil olmak üzere dünyanın her yerinden Türkiye'ye giden ekiplerin canla başla çalıştığını ifade etti.

  • 5
  • 22
Fay hattındaki kırık Yunan medyasını korkuttu: Böylesi filmlerde olur zannederdik

Bu çalışmalardan zaman zaman resmen mucize habeleri geliyor. Felaketin 6. gününde kurtarma bölgelerinden gelen müjdeler herkese umut veriyor.