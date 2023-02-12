Fay hattındaki kırık Yunan medyasını korkuttu: Böylesi filmlerde olur zannederdik

Türkiye, günlerdir Kahramanmaraş'ta yaşananlara odaklanmışken bölgede de arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Artan can kayıplarının yanı sıra yaşanan mucizeler ise herkese umut veriyor. Dünya, Türkiye'de yaşananları yakından takip ediyor. Bu yakın takibi yapan ve desteği gösterenlerden biri de Yunanistan.