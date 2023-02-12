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Fay hattındaki kırık Yunan medyasını korkuttu: Böylesi filmlerde olur zannederdik
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Deprem nedeniyle yollarda oluşan korkunç yarık ve çatlakları görüntüleyen Yunan medyası ise "Böyle bir şey filmlerde olur sanırdık" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 12.02.2023 12:05Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 12:31