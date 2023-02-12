Son dakika: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye'ye geldi! Deprem bölgesini ziyaret edecek
Son dakika haberleri... Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.
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