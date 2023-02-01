Yunan Başbakan Kyriakos Miçotakis haddini aştı! Kapı kapı dolaşıp Türkiye'yi suçluyor
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis yaptığı yeni açıklama yine Türkiye'yi hedef aldı. Miçotakis, gerek ABD Kongresi'ni arkasına alma çabalarını, gerekse AB'ye yönelttiği Türkiye suçlamalarını sürdürürken bu kez Japonya'da ortaya çıktı. Japon basınına konuşan Miçotakis Türkiye'yi NATO ve Rusya Ukrayna savaşı üzerinden yeni bir skandala imza attı.
Türkiye'nin son yıllarda gösterdiği diplomatik, ticari ve askeri başarılar, Yunanistan'ı rahatsız etmeye devam ediyor. Yunan Başbakan Kyriakos Miçotakis, geçtiğimiz aylarda ABD Kongresi'nde başlattığı Türkiye karşıtı lobi çalışmalarını genişletmenin yollarını arıyor.
KAPI KAPI DOLAŞIYOR
Tokyo'ya yaptığı ziyarette Japon basınına özel röportaj veren Miçotakis, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı.
Rusya Ukrayna savaşında arabuluculuk rolü üstlenen Türkiye, dünyaya barış diplomasisi dersi vermişti. Tahıl Koridoru Anlaşması'na ön ayak olmasının yanı sıra, Rusya'nın Batılı devletlere uyguladığı enerji ambargosunda da önemli bir durak olan Türkiye, önemli bir köprü görevi üstlenmişti.
"TÜRKİYE NATO'YU HÜSRANA UĞRATTI"
Rusya ve Batı arasında diyalog akışının sağlanmasında rol oynayan Türkiye, NATO üyesi olarak da yer aldığı görüşmelerde sağladığı denge ile dikkatleri üzerine çekmişti.
Yürüttüğü diplomasi ile ticari faaliyetlerde de önemli bir konuma gelen Türkiye'nin başarısından rahatsız olan Miçotakis, suçlamalarını Japon basınına aktardı.
Japon Nikkei Asia'ya konuşan Miçotakis, Türkiye'nin başarılarından duyduğu rahatsızlıkları bir bir sıraladı.
Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşında, NATO üyesi olmasına rağmen adım atmadığını söyleyen Miçotakis, Türkiye'nin taraf olmaktan kaçındığını söyledi. Rusya ile ilişkilerine devam ettiğinin altını çizen Miçotakis, "Türkiye'nin NATO içindeki konumu çok sayıda NATO üyesini hüsrana uğrattı" ifadelerini kullandı.
"KENDİNE FAYDA SAĞLIYOR"
Türkiye'nin savaşta taraf olmaması sayesinde barış diplomasisi yürütebildiğini görmezden gelen Miçotakis, Türkiye'nin Rusya ile özel bir ekonomik ilişkisinin olması nedeniyle büyük fayda sağladığını söyledi.
"Yunanistan Başbakanı Türkiye'yi Ukrayna savaşında ikili oynamakla suçladı" başlıklı röportajda "Miçotakis, Moskova'ya yaptırım uygulamayan ve İsveç ile Finlandiya'nın askeri ittifaka katılımını onaylamayı reddeden Ankara'ya sert çıktı" ifadeleri yer aldı.
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