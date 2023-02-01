Yunan Başbakan Kyriakos Miçotakis haddini aştı! Kapı kapı dolaşıp Türkiye’yi suçluyor

"TÜRKİYE NATO'YU HÜSRANA UĞRATTI"

Rusya ve Batı arasında diyalog akışının sağlanmasında rol oynayan Türkiye, NATO üyesi olarak da yer aldığı görüşmelerde sağladığı denge ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Yürüttüğü diplomasi ile ticari faaliyetlerde de önemli bir konuma gelen Türkiye'nin başarısından rahatsız olan Miçotakis, suçlamalarını Japon basınına aktardı.