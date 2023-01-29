Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan’a Kıbrıs mesajı! Oldubittiye müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hiçbir zaman için savaştan yana değiliz. Biz 'barış' diyoruz, 'diyalog' diyoruz, 'görüşelim' diyoruz. Görüşmeler yoluyla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz fakat diğer taraftan da diyoruz ki 'Hiçbir şekilde ne kendimizin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmedik; çiğnetmeyeceğiz. Hiçbir şekilde, hiçbir oldubittiye bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz'" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, 'Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi'nin 25'inci Olağan Genel Kurulu, 30'uncu Kuruluş Yıl Dönümü ve Başarı Ödül Töreni'ne katıldı. Bakan Akar, Türkiye'de ticaret ve sanayide önemli gelişmeler olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tekrar tekrar söylediği gibi 'Yatırım ve istihdam önemli'. İstihdamla beraber imalat da önemli. Tabi bunların ihracatı da önemli. Dolayısıyla Türkiye ekonomisine sağladığınız katkılardan dolayı sizi ne kadar alkışlasak azdır. Bundan dolayı sizleri bir kez daha kutluyorum. Bir tarafta Türkiye diğer tarafta Kayseri ekonomisi gerçekten önemli başarılar gerçekleştirdi ve gerçekleşmeye devam ediyor. Kayseri namusuyla, şerefiyle elinden geldiğince anne ve babasından gördükleri esaslarla inancıyla imanıyla gerçekten birçok kişi tarafından kişiler tarafından kıskanılacak derecede başarılar kazanmış bir kentimiz. Gerçekten Anadolu'nun yıldızı. Fakat bu yeter mi? Yetmez. Daha çok çalışmamız lazım, daha çok üretmemiz lazım. Bu konuda da ticarette, sanayide, turizmde, bütün bu kültürel gelişmelerde Kayseri'nin önümüzdeki dönemde çok daha başarılı, çok daha önemli işler yapacağına bütün kalbimle inanıyorum. Bunun için her türlü potansiyele sahibiz. Bu konuda çağın gereklerini düşünerek onları da değerlendirmek suretiyle elimizden gelen ne varsa yapacağız" diye konuştu.