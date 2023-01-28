Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın" sözü panikletti! Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye küstah mesaj: Hazırlanıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın" çıkışının ardından panikleyen Yunanistan provokasyonlarına son hız devam ediyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'yi hedef aldı. Floros "Hazırlanıyoruz ve hazırlık en iyi yöntem. Her zamankinden daha güçlüyüz ve bir kum tanesi dahi vermeyiz" dedi.