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Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın" sözü panikletti! Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye küstah mesaj: Hazırlanıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın" çıkışının ardından panikleyen Yunanistan provokasyonlarına son hız devam ediyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'yi hedef aldı. Floros "Hazırlanıyoruz ve hazırlık en iyi yöntem. Her zamankinden daha güçlüyüz ve bir kum tanesi dahi vermeyiz" dedi.

Giriş Tarihi: 28.01.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 16:37
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Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın sözü panikletti! Yunanistan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye küstah mesaj: Hazırlanıyoruz

Yunan provokasyonlarına her geçe gün bir yenisi ekleniyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Özel Harekat Kuvvetleri ve Ordu Özel Kuvvetleri Komutanlığı'nın töreninde konuştu. Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki Ege adalarının silahlandırılmasına tepkisini hatırlatan Floros, Türkiye'yi hedef aldı.

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Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın sözü panikletti! Yunanistan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye küstah mesaj: Hazırlanıyoruz

Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın' sözlerine atıfta bulunan Floros, açıklamalarında "Hazırlanıyoruz ve hazırlık en iyi yöntem." dedi.

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Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın sözü panikletti! Yunanistan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye küstah mesaj: Hazırlanıyoruz

Floros, "Birilerinin bizimle mücadele edebilmesi karşı koyabilmesi için çok güçlüyüz. Topraklarımızdan bir kum tanesi veya bir inch denizin kaybolmasına asla izin vermeyiz. Havada ve denizde üstünlük bizde" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın sözü panikletti! Yunanistan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye küstah mesaj: Hazırlanıyoruz

BAŞKAN ERDOĞAN "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" DEMİŞTİ

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yılın sonunda "Yunanistan'da iki üç isim var rahat durmuyorlar. Adalara getirilen silahlar uçaklar bir anlam ifade etmez. Bu iş yürek işidir. Bir gece ansızın gelebiliriz, hadlerini bilsinler" demişti.

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Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın sözü panikletti! Yunanistan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye küstah mesaj: Hazırlanıyoruz

Floros'un bu sözleri ise ABD'li Global Firepower'in Türk ve Yunan güçlerini kıyasladığı verileri getirdi.