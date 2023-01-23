Yunanistan uyarıları dikkate almadı! Dendias’tan skandal açıklama: Onlardan korkmuyoruz

DENDİAS'IN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN SÖZLERİ

Türkiye'yi revizyonist olmakla itham eden Yunan Bakan, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Yunanistan'ı tehdit etmek için 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyor. Bu şarkı, Türklerin yıllar önce Kıbrıs işgalinde söylediği şarkıya benziyor. Onları duyuyoruz ve not ediyoruz. Hazırız. Ama bu, bizim de benzer dili kullanacağımız anlamına gelmiyor. Biz farkılıyız" ifadelerini kullandı.