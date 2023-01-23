Yunanistan uyarıları dikkate almadı! Dendias'tan skandal açıklama: Onlardan korkmuyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarıları sonrası Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, skandal ifadeler kullandı. Her türkü senaryoya karşı hazırlık yaptıklarını belirten Dendias, Türkiye'yi revizyonist olmakla itham etti.
Yunanistan'ın iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin Amfissa'daki seçim etkinliğine katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, burada Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.
Türkiye'yle ilişkilerin her zaman tekrarlanan sorunlardan ötürü zor gittiğini söyleyen Dendias, "Her gün bir öncekinden daha kötü, bugün söylenenler dünden daha kötü" dedi.
DENDİAS'IN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN SÖZLERİ
Türkiye'yi revizyonist olmakla itham eden Yunan Bakan, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Yunanistan'ı tehdit etmek için 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyor. Bu şarkı, Türklerin yıllar önce Kıbrıs işgalinde söylediği şarkıya benziyor. Onları duyuyoruz ve not ediyoruz. Hazırız. Ama bu, bizim de benzer dili kullanacağımız anlamına gelmiyor. Biz farkılıyız" ifadelerini kullandı.
"Onlardan korkmuyoruz ve açık konuşuyoruz. Hakaretlere, iftiralara ve tehditlere aynı şekilde yanıt vermememiz tamamen kültürümüzle ve modern, demokratik, ilerici bir Avrupa ülkesine olan inancımızla alakalı. Biz buyuz ve horoz dövüşü yapmayacağız" şeklinde konuşan Dendias, Yunanistan'ın silahlanmasına ve Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16'lara değindi:
"Yunanistan'ın ABD'yle ilişkileri, her zamankinden çok daha iyi bir seviyede; ...diyelim ki Türkiye, ABD'yi F-16'ları modernize etmeye ikna etmeyi başardı. Türkiye, ilk modernize edilmiş F-16'ları aldığında, Yunanistan'ın Viper yani F-16 Blok 70 seviyesinde 83 adet uçağı olacak; bunun yanında 24 adet Rafale'ı ve ilk F-35'i olacak."
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