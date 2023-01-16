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Yunan medyasındaki korku haberlere yansıdı: "Erdoğan Yunanistan'ı işgalle tehdit edip Türkiye Yüzyılı'nı ilan ediyor"

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023
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Yunan medyasındaki korku haberlere yansıdı: Erdoğan Yunanistan’ı işgalle tehdit edip Türkiye Yüzyılı’nı ilan ediyor

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik tırmanırken Miçotakis hadsiz çıkışlarını sürdürüyor. Miçotakis son olarak "Bir gecede geleceğim diye bağıranlar sert bir gerçeklik sınavına girecek" ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı. Yunan medyasında yapılan "Erdoğan Yunanistan'ı işgalle tehdit ediyor" başlıklı haberde Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer verilirken Türkiye Yüzyılı'na da vurgu yapıldı. İşte detaylar...

Yunanistan her geçen gün Ege'deki provokatif adımlarını artırırken son olarak Yunan Başbakanı Miçotakis Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini hedef aldı.

TÜRKİYE'YE İZOLASYON TEHDİDİ

"Bir gecede geleceğim diye bağıranlar sert bir gerçeklik sınavına girecek" diyen Miçotakis, Türkiye'nin uluslararası izolasyona gömüleceğini söyledi.

LOZAN ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE MESAJ

Lozan Antlaşması'na sadık kalackalarını söyleyen Miçotakis diyaloğa her zaman hazır olduklarını söylerken "Mantıksız olanla diyalog olmaz" diyerek yine Türkiye'yi hedefe koydu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİÇO'YA: USLU DURDUĞUN MÜDDETÇE SENLE İŞİMİZ YOK

Başkan Erdoğan ise Muğla'da yaptığı konuşmada Yunanistan'a seslenirken "Ey Yunan, sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın sözleri:

"Artık İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'mızı yapıyor muyuz? Ama hepsinden öte bir de şimdi bir başkasını yaptık. Nedir o? Kızılelma'mız da şu anda var mı? Seri üretimine de başladıktan sonra bunlar F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Bütün bunlarla beraber Yunan ne diyor şimdi? 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor?' Şu anda İzmir'den denemeler yapıldı ve oradan atılacak olan bir füze, bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki, 'Ey Yunan, sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok. Yeter ki uslu dur.' Şu anda füzemizin menzili 565 kilometre.

YUNAN MEDYASI PANİKTE

Yunan medyasından greekcitytimes.com tarafından yapılan haberde Başkan Erdoğan'ın konuşmasına ve sözlerine yer verilirken "Erdoğan Yunanistan'ı işgalle tehdit ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz ve geleceğiz" sözlerinin hatırlatıldığı haberde Türkiye Yüzyılı'na da vurgu yapıldı.

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