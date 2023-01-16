Yunan medyasındaki korku haberlere yansıdı: "Erdoğan Yunanistan'ı işgalle tehdit edip Türkiye Yüzyılı'nı ilan ediyor"

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİÇO'YA: USLU DURDUĞUN MÜDDETÇE SENLE İŞİMİZ YOK

Başkan Erdoğan ise Muğla'da yaptığı konuşmada Yunanistan'a seslenirken "Ey Yunan, sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın sözleri:

"Artık İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'mızı yapıyor muyuz? Ama hepsinden öte bir de şimdi bir başkasını yaptık. Nedir o? Kızılelma'mız da şu anda var mı? Seri üretimine de başladıktan sonra bunlar F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Bütün bunlarla beraber Yunan ne diyor şimdi? 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor?' Şu anda İzmir'den denemeler yapıldı ve oradan atılacak olan bir füze, bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki, 'Ey Yunan, sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok. Yeter ki uslu dur.' Şu anda füzemizin menzili 565 kilometre.