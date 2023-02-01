Pakistan'da camiye yapılan bombalı saldırıda ölü sayısı arttı! Ne kadar patlayıcı kullanıldığı açıklandı
30 Ocak'ta Pakistan'ın Peşaver kentinde camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybının arttığı açıklandı. Terör saldırısında 101 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ne kadar patlayıcı kullandığı da ortaya çıktı.
Pakistan Devlet Televizyon Kurumu (PTV), 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 101'e yükseldiğini duyurdu. Polis tarafından yapılan incelemelerde, saldırıda 10 ila 12 kilogram ağırlığında patlayıcı kullanıldığı belirlendi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, teröristlerin korku ve panik yaratmaya çalıştığını belirterek, "Teröristler, alçakça eylemlerle insanlar arasında korku ve panik yaymak istiyor. Terörizm ve aşırılıkçılığa karşı büyük fedakarlıklarımızı geçersiz kılmak istiyor. Tüm siyasi güçlere mesajım, Pakistan düşmanlarına karşı birlik olun. Politik tartışmalarımızı sonra hallederiz" dedi.
TERÖR SALDIRILARI ARTTI
Pakistan Talibanı (TTP), son dönemde saldırılarını artırdı.
TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.
Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.
İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.
Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.
Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.
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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Peşaver kentinde camiyi hedef alan terör eylemi sonucunda, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu menfur terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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