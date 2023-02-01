Pakistan’da camiye yapılan bombalı saldırıda ölü sayısı arttı! Ne kadar patlayıcı kullanıldığı açıklandı

TÜRKİYE, PAKİSTAN'DA CAMİYE DÜZENLENEN İNTİHAR SALDIRISINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Peşaver kentinde camiyi hedef alan terör eylemi sonucunda, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu menfur terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.