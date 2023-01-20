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Yunanistan 'uslu dur' uyarısını dikkate aldı! Miçotakis'ten ılımlı mesajlar: Çözümün imkansız olduğunu düşünmüyorum

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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Yunanistan ’uslu dur’ uyarısını dikkate aldı! Miçotakis’ten ılımlı mesajlar: Çözümün imkansız olduğunu düşünmüyorum

Fethiye'de Yunanistan'a seslenen Başkan Erdoğan, "Biz her zaman söylüyoruz. 'Sen uslu durdukça bizim seninle işimiz yok, yeter ki uslu dur'" ifadelerini kullanmışlardı. Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası etekleri tutuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ılımlı mesajlar verdi. Türkiye ile savaşa girmeyeceklerini belirten Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çözümün imkansız olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilişkilerin gergin seyrettiği Yunanistan'a net mesajlar vermişti.

"USLU DURDUĞUN MÜDDETÇE SENİNLE İŞİMİZ YOK"

Rakiplerin ve hasımların boş durmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Anlaşmaları bozmak için her yolu deniyorlar. İçeriden birileri de değirmenine su taşıyor. Kazanımlar sağlamışsak, hep birlikte sahip çıkmalıyız. Göreve geldiğimiz zaman savunma sanayiinde yerlilik yüzde 20 idi, şimdi yüzde 80. Artık İHA'larımızı SİHA'larımızı yapıyoruz. Kızılelma'mız da var. Seri üretime başladığımız zaman F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Yunan ne diyor? Bu çılgın Türkler ne yapıyor? İzmir'den denemeler yapıldı. Oradan atılacak bir füze bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki, Ey Yunan, uslu durduğun müddetçe seninle işimiz yok" demişti.

"TÜRKİYE İLE SAVAŞA GİRMEYECEĞİZ"

Bu açıklamaların ardından Yunanistan'dan yanıt geldi. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bir söyleşiye katılan Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında son üç yıldır bir hayli gerginlik yaşandığını, sorunlar için çözüm bulunabileceğini savundu. Miçotakis, gazeteci Fareed Zakaria'nın yönelttiği; Meis Adası'na ilişkin bir tehlike olup olmadığına, Türkiye ile savaşa girilip girilmeyeceğine ilişkin soruyu, "Türkiye ile savaşa gitmeyeceğiz." şeklinde cevapladı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki temel sorunun Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu savunan Miçotakis, "Türkiye ile mantıklı yetişkinler gibi oturup temel sorunumuzu çözebiliyor olmamız gerek." dedi. Miçotakis, bunun, Ege'nin coğrafi yapısı nedeniyle komplike bir sorun olduğunu ileri sürerek Yunanistan'ın benzer sorunları çözmek için İtalya ve Mısır ile anlaşma yaptığını ifade etti.

Yunanistan ve Türkiye'de seçimlerin yakın tarihlerde yapılacak olmasına dikkati çeken Miçotakis, "Bence gerginliği azaltmak, ortak çıkar konularında çalışmak, anlaşmazlıklarımız olduğunda mutabık kalmak için yöntemler var." diye konuştu.

"ERDOĞAN İLE ÇÖZÜMÜN İMKANSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Miçotakis, anlaşmazlıkların dahi medeni bir şekilde ortaya konulabileceğini savunarak "Birbirimizi tehdit etmemiz, üst uçuş veya bunun gibi kaza riskini artıracak provokatif eylemlerde bulunmamız gerekmiyor." değerlendirmesinde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çok kez konuştuklarını vurgulayan Miçotakis, "Çok zor zamanlarımız olmuş olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çözümün imkansız olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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