Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye’ye küstah tehdit! Başkan Erdoğan’ın sözlerine skandal cevap

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" MESAJI

Başkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerine şu cümlelerle devam etti;

"Niye? Ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var falan filan. Buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayri meşru tehditler devam ederse, bu sabrın da bir sonu vardır."