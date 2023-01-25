25 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Başkan Erdoğan'ın sözlerine skandal cevap

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Başkan Erdoğan'ın sözlerine skandal cevap

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2023
ABONE OL
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye’ye küstah tehdit! Başkan Erdoğan’ın sözlerine skandal cevap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Türk F-16'ları attığı radar kilidi sonrası Atina yönetimini "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle uyarmıştı. Akdeniz ve Ege'de de Türkiye'nin haklarını ihlal eden Yunanistan, gerginliği tırmandıracak açıklamalara devam ediyor. Yunan Başbakan Miçotakis, "Bir gece ansızın geleceğim diye övünenler, bir gece birden bire uyanıp kendilerini acı bir gerçeğin içinde bulurlar" sözleriyle Türkiye'yi tehdit etti.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde Türkiye'yi tacizleri devam ederken, Miçotakis de küstah tehditlerine yenilerini ekledi. Başkan Erdoğan, uluslararası hukuku ve Doğu Akdeniz için geçerli olan anlaşmaları hiçe sayarak Türkiye'nin sınırlarını ihlal eden Yunanistan'ı sert bir dille uyarmıştı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Başkan Erdoğan'ın sözlerine skandal ifadelerle cevap verdi.

TÜRK F-16'LARINA RADAR KİLİDİ

NATO tatbikatında bulunan Türk F-16'larına, Yunanistan tarafından radar kilidi atılmıştı. NATO, Batı ülkeleri ve ABD'nin koruduğu Yunanistan, Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı hamlelerini sürdürüyor.

İki ülke arasında nabızlar Yunan unsurlarının gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasıyla daha da alevlenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gözdağı verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" MESAJI

Başkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerine şu cümlelerle devam etti;

"Niye? Ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var falan filan. Buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayri meşru tehditler devam ederse, bu sabrın da bir sonu vardır."

MIÇOTAKIS'TEN KÜSTAH SÖZLER

Türkiye'nin her geçen gün güçlenen savunma sanayisi Yunanistan'a korku salarken, Başbakan Kiryakos Miçotakis, tehditler savurdu.

Miçotakis, Başkan Erdoğan'ın sözleri üzerine "Bir gece ansızın geleceğim diye övünenler, bir gece birden bire uyanıp kendilerini acı bir gerçeğin içinde bulurlar" diyerek Türkiye'yi tehdit etti.

BAKANI DA KENDİSİ GİBİ! DENDIAS'DAN SKANDAL İFADE

Yunanistan'ın iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin Amfissa'daki seçim etkinliğine katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, burada Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yle ilişkilerin her zaman tekrarlanan sorunlardan ötürü zor gittiğini söyleyen Dendias, "Her gün bir öncekinden daha kötü, bugün söylenenler dünden daha kötü" dedi.

DENDİAS'IN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN SÖZLERİ

Türkiye'yi revizyonist olmakla itham eden Yunan Bakan, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Yunanistan'ı tehdit etmek için 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyor. Bu şarkı, Türklerin yıllar önce Kıbrıs işgalinde söylediği şarkıya benziyor. Onları duyuyoruz ve not ediyoruz. Hazırız. Ama bu, bizim de benzer dili kullanacağımız anlamına gelmiyor. Biz farkılıyız" ifadelerini kullandı.

"Onlardan korkmuyoruz ve açık konuşuyoruz. Hakaretlere, iftiralara ve tehditlere aynı şekilde yanıt vermememiz tamamen kültürümüzle ve modern, demokratik, ilerici bir Avrupa ülkesine olan inancımızla alakalı. Biz buyuz ve horoz dövüşü yapmayacağız" şeklinde konuşan Dendias, Yunanistan'ın silahlanmasına ve Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16'lara değindi:

"Yunanistan'ın ABD'yle ilişkileri, her zamankinden çok daha iyi bir seviyede; ...diyelim ki Türkiye, ABD'yi F-16'ları modernize etmeye ikna etmeyi başardı. Türkiye, ilk modernize edilmiş F-16'ları aldığında, Yunanistan'ın Viper yani F-16 Blok 70 seviyesinde 83 adet uçağı olacak; bunun yanında 24 adet Rafale'ı ve ilk F-35'i olacak."

Yunanistan’da gündem adalar ve Tayfun! YUNANİSTAN'DA GÜNDEM ADALAR VE TAYFUN!
Yunanistan ’uslu dur’ uyarısını dikkate aldı! YUNANİSTAN 'USLU DUR' UYARISINI DİKKATE ALDI!
Erdoğan Yunanistan’ı işgalle tehdit ediyor "ERDOĞAN YUNANİSTAN'I İŞGALLE TEHDİT EDİYOR"
Uslu dururlarsa onlarla işimiz olmaz "USLU DURURLARSA ONLARLA İŞİMİZ OLMAZ"
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA