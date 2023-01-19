19 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yunanistan da Türkiye'nin F-16'ları almasını kabullendi! Ta Nea gazetesinden Atina yönetimine mesaj: İtiraz çözüm değil

Yunanistan da Türkiye'nin F-16'ları almasını kabullendi! Ta Nea gazetesinden Atina yönetimine mesaj: İtiraz çözüm değil

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 satışı görüşmeleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Yunanistan yönetimi de Türkiye'nin F-16'ları alacaklarını kabul etmeye başlarken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e yazılan mektup ortaya çıktı. Yunan gazetesi Ta Nea, söz konusu mektuba yer verirken "İtiraz çözüm değil" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 09:48
  • 1
  • 12
Yunanistan da Türkiye’nin F-16’ları almasını kabullendi! Ta Nea gazetesinden Atina yönetimine mesaj: İtiraz çözüm değil

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim birkaç aydır devam ederken, Yunanistan'ın gündem sıklıkla Türkiye'nin ABD'den almaya hazırlandığı F-16'lar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Yunanistan da Türkiye’nin F-16’ları almasını kabullendi! Ta Nea gazetesinden Atina yönetimine mesaj: İtiraz çözüm değil

Uzun süredir Yunan lobilerine yakınlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in "F-16 satışına onay vermeyeceğim" açıklamalarıyla yüreğine su serpilen Yunanistan, geçtiğimiz günlerde ABD'den gelen F-16'lara yeşil ışık açıklamasının ardından konuyu yeniden manşetlerine taşımaya başladı.

  • 3
  • 12
Yunanistan da Türkiye’nin F-16’ları almasını kabullendi! Ta Nea gazetesinden Atina yönetimine mesaj: İtiraz çözüm değil

Hemen hemen her gün F-16'ların gündemde olduğu Yunan basınına konuşan Eski Genelkurmay Başkanı ve Evros 4. Ordu Kolordu eski komutanı Georgios Kampas, Türkiye'nin eninde sonunda yeni F-16'ları alacağını ifade etti.

  • 4
  • 12
Yunanistan da Türkiye’nin F-16’ları almasını kabullendi! Ta Nea gazetesinden Atina yönetimine mesaj: İtiraz çözüm değil

Kampas "Böylelikle Türkiye, sahip olduğu eski nesil uçakları güncelleyebilecek" sözlerine yer verdi.

  • 5
  • 12
Yunanistan da Türkiye’nin F-16’ları almasını kabullendi! Ta Nea gazetesinden Atina yönetimine mesaj: İtiraz çözüm değil

Bir başka Yunan gazetesi ise Atina hükümetinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup yazdığından bahsetti.