19 Ocak 2023, Perşembe
Yunanistan da Türkiye'nin F-16'ları almasını kabullendi! Ta Nea gazetesinden Atina yönetimine mesaj: İtiraz çözüm değil
Türkiye ile ABD arasındaki F-16 satışı görüşmeleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Yunanistan yönetimi de Türkiye'nin F-16'ları alacaklarını kabul etmeye başlarken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e yazılan mektup ortaya çıktı. Yunan gazetesi Ta Nea, söz konusu mektuba yer verirken "İtiraz çözüm değil" yorumunda bulundu.
Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 09:48
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12