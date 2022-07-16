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Bodrum’daki feci kazada yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu! “Başka seçeneğim yoktu”

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.07.2022
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Bodrum’daki feci kazada yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu! “Başka seçeneğim yoktu”

Bodrum’da yaşanan feci kazada İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ağır yaralanırken erkek arkadaşı Jake Robert Mclean hayatını kaybetmişti. Türkiye'de tedavi sürecinin ardından ülkesine dönen İngiliz oyuncu, kazayla ilgili sessizliğini bozdu. İşte detaylar...

Bodrum Yalıkavak yolunda yaşanan feci kaza 3 Temmuz tarihinde meydana geldi.

Yazmin Oukhellou The Sun'a yaptığı açıklamalarda, Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde seyreden 34 EEY 035 plakalı otomobil, sürücüsü İngiliz uyruklu Jake Mclean'in kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Devrilen otomobilin açık olan güneşlik kapağından kafası dışarı çıkan 33 yaşındaki İngiliz uyruklu Jake Mclean, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilde bulunan kız arkadaşı İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı 28 yaşındaki Yazmin Oukhellou, ağır şekilde yaralandı.

Türkiye'de tedavi olduktan sonra ülkesine dönen Yazmin Oukhellou, kazayla ilgili sessizliğini bozdu.

"BİLEREK KOLUMU KIRDIM VE..."

28 yaşındaki İngiliz oyuncu, The Sun'a yaptığı açıklamada, kaza sonrası otomobilden çıkmak ve yardım çağırabilmek için acele ettiğini belirterek, "Kolum sıkıştığı için arabadan çıkamadım. Bilerek kolumu kırdım ve sıkıştığım yerden çıkarak yardım çağırdım." dedi.

"BAŞKA SEÇENEĞİM YOKTU"

Kolunu kırmaktan başka seçeneği olmadığını söyleyen İngiliz oyuncu, "Hareketsiz yatıp kanamadan ölebilirdim ya da bizi kurtarmaya çalışmak için kendi kolumu kırabilirdim, başka seçeneğim yoktu" ifadelerini kullandı.

Yazmin, aşağı yuvarlandıkları şarampolden yukarı doğru çıkarken yardım için çığlık attığını ve Jake'in hala hayatta olduğuna kendini inandırdığını söyledi.

Yazmin Oukhellou'nun İngiltere'de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol alıyor ve modellik yapıyor.

Jake Mclean'in ise İngiltere'de tanınan bir kişi olduğu öğrenildi.

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