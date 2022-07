Bodrum’daki feci kazada yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu! “Başka seçeneğim yoktu”

"BAŞKA SEÇENEĞİM YOKTU"

Kolunu kırmaktan başka seçeneği olmadığını söyleyen İngiliz oyuncu, "Hareketsiz yatıp kanamadan ölebilirdim ya da bizi kurtarmaya çalışmak için kendi kolumu kırabilirdim, başka seçeneğim yoktu" ifadelerini kullandı.

Yazmin, aşağı yuvarlandıkları şarampolden yukarı doğru çıkarken yardım için çığlık attığını ve Jake'in hala hayatta olduğuna kendini inandırdığını söyledi.

Yazmin Oukhellou'nun İngiltere'de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol alıyor ve modellik yapıyor.

Jake Mclean'in ise İngiltere'de tanınan bir kişi olduğu öğrenildi.