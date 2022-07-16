Bodrum’daki feci kazada yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu! “Başka seçeneğim yoktu”
Bodrum’da yaşanan feci kazada İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ağır yaralanırken erkek arkadaşı Jake Robert Mclean hayatını kaybetmişti. Türkiye'de tedavi sürecinin ardından ülkesine dönen İngiliz oyuncu, kazayla ilgili sessizliğini bozdu. İşte detaylar...
Bodrum Yalıkavak yolunda yaşanan feci kaza 3 Temmuz tarihinde meydana geldi.
Yazmin Oukhellou The Sun'a yaptığı açıklamalarda, Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde seyreden 34 EEY 035 plakalı otomobil, sürücüsü İngiliz uyruklu Jake Mclean'in kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Devrilen otomobilin açık olan güneşlik kapağından kafası dışarı çıkan 33 yaşındaki İngiliz uyruklu Jake Mclean, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobilde bulunan kız arkadaşı İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı 28 yaşındaki Yazmin Oukhellou, ağır şekilde yaralandı.
Türkiye'de tedavi olduktan sonra ülkesine dönen Yazmin Oukhellou, kazayla ilgili sessizliğini bozdu.
"BİLEREK KOLUMU KIRDIM VE..."
28 yaşındaki İngiliz oyuncu, The Sun'a yaptığı açıklamada, kaza sonrası otomobilden çıkmak ve yardım çağırabilmek için acele ettiğini belirterek, "Kolum sıkıştığı için arabadan çıkamadım. Bilerek kolumu kırdım ve sıkıştığım yerden çıkarak yardım çağırdım." dedi.
"BAŞKA SEÇENEĞİM YOKTU"
Kolunu kırmaktan başka seçeneği olmadığını söyleyen İngiliz oyuncu, "Hareketsiz yatıp kanamadan ölebilirdim ya da bizi kurtarmaya çalışmak için kendi kolumu kırabilirdim, başka seçeneğim yoktu" ifadelerini kullandı.
Yazmin, aşağı yuvarlandıkları şarampolden yukarı doğru çıkarken yardım için çığlık attığını ve Jake'in hala hayatta olduğuna kendini inandırdığını söyledi.
Yazmin Oukhellou'nun İngiltere'de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol alıyor ve modellik yapıyor.
Jake Mclean'in ise İngiltere'de tanınan bir kişi olduğu öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT son dakika bugün ne oldu? 2022'de EYT çıkacak mı? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak?
- e-Devlet KYK borcu sorgulama: KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK kredi borcu af var mı, siliniyor mu? SON DAKİKA HABERLER
- DGS sonuçları erken mi açıklanacak? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ödeme takvimi: 2022 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?
- YKS 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite (lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?
- YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite (ön lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?
- HER AN AÇIKLANABİLİR! YKS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- YKS açıklandı mı? 2022 YKS TYT AYT sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM üniversite sınav sonuçları ne oldu?
- Akaryakıt fiyatları son dakika: 16 Temmuz benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye zam/indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları
- Bekçilik sınavında kalem silgi veriliyor mu? 2022 bekçilik sınavıa girereken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar
- LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi
- Temmuz zammı ödeme günleri: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında?