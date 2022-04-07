Son dakika: Putin Rusya-Ukrayna savaşının biteceği tarihi verdi! "Ya terk edin ya ölün"
Son dakika haberi... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 43’üncü gününde Rus birlikleri artık rotalarını tamamen Donbass bölgesine çevirmiş durumda. Rus lider Putin’in işgalin tamamlanması için verdiği tarihin belli olduğu iddia edildi ve Rusya ordusunun Donbass halkına bölgeyi hemen boşaltmaları konusunda gözdağı verdiği bildirildi.
Rusya'nın Kiev'i ele geçirme planlarının suya düşmesiyle birlikte birliklerinin yönünü Donbass bölgesine çevirdiği bir süredir savaş gündeminin ilk maddesi haline geldi. Uzmanlar Kiev ve çevresindeki şehirlerde yaşanan yıkımların çok daha büyüğünün bu bölgede gerçekleşebileceği konusunda uyarılarda bulunurken Batılı kaynaklar Rus liderin işgalin bitişi için 9 Mayıs tarihini işaret ettiğini açıkladı.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı da geçen günlerde Rusya'nın tüm askeri kaynağını Donbass'a yönelteceğini; buradaki sivillerin bölgeyi terk etmeleri gerektiğini söyleyerek halkı uyarmıştı.
Iryna Vereshchuk, bu kritik uyarıyı yaparken "İnsanların hayatı tehlike altında olacak ve bizim araya girip onları kurtarma şansımız olmayacak. Bu yüzden şimdiden sivillerin bölgeyi terk etmelerini söylüyoruz. Bu artık ölüm kalım meselesi" sözlerini kullandı.
Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı, Yalıkavak ilçesi açıklarına demirledi. Yattakiler zaman zaman sürat botlarıyla yakındaki marinaya gitti. Yatı, sahil kenarındaki kafe ve restoranlarda oturan vatandaşlar da ilgiyle izledi.
VALİDEN KRİTİK UYARI
Gayday Rusya'nın her zaman insani koridorlara izin vermediğini ve ateşkes koşullarına uymadığını da söyledi.
Rus güçlerinin bölgeye doğru ilerlerken "yollarındaki her şeyi yok ettiğini" belirten Gayday, bölgeye ulaşan Rus askerlerinin ise Ukrayna güçlerinin direnişiyle durdurulduğunu aktardı.
Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk ve Luhansk bölgesine girerek burada konuşlanmış büyük Ukrayna ordusu birliklerini yok etmek istediği biliniyor. Rusya aynı zamanda bunu Donetsk ve Luhansk'taki halkı 'özgürleştirme' operasyonu olarak adlandırıyor.
Öte yandan Batılı kaynaklar Putin'in işgalin bitişi için seçtiği tarihi ve bunun kritik nedenini açıkladı. Rus liderin generallerine savaşı 9 Mayıs'a kadar bitirmeleri emri verdiği kulislerde konuşulmaya başladı.
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