Son dakika: Putin Rusya-Ukrayna savaşının biteceği tarihi verdi! "Ya terk edin ya ölün"

Rusya'nın Kiev'i ele geçirme planlarının suya düşmesiyle birlikte birliklerinin yönünü Donbass bölgesine çevirdiği bir süredir savaş gündeminin ilk maddesi haline geldi. Uzmanlar Kiev ve çevresindeki şehirlerde yaşanan yıkımların çok daha büyüğünün bu bölgede gerçekleşebileceği konusunda uyarılarda bulunurken Batılı kaynaklar Rus liderin işgalin bitişi için 9 Mayıs tarihini işaret ettiğini açıkladı.