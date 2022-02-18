ABD medyası işgal için yeni tarih verdi! Rusya ’geri çekiliyoruz’ açıklaması yaptı



Vodyane, Luganske, Svitlodarsk, Marinke, Piski, Avdiyivka, Şirokino'nun da aralarında olduğu farklı bölgelerde ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 2 sivilin yaralandığı kaydedilen açıklamada, ihlallerin 43'ünün Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanmış silahlarla gerçekleştiği aktartıldı.

Ayrılıkçıların bugün de Bolotone, Çermali, Şumı, Nognatovka ve Staragnatovka bölgelerinde 6 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

ABD SENATOSU, RUSYA'NIN UKRAYNA'YA KARŞI SALDIRGANLIĞINI KINAYAN TASARIYI ONAYLADI

ABD Senatosu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığını kınayan karar tasarısını kabul etti.

Tasarı, Başkan Joe Biden'ın Rusya'nın birkaç gün içinde Ukrayna'ya saldıracağına dair her türlü göstergeye sahip olduklarını açıklamasının ardından Senato'ya sunuldu.