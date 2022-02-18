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ABD medyası işgal için yeni tarih verdi! Rusya 'geri çekiliyoruz' açıklaması yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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ABD medyası işgal için yeni tarih verdi! Rusya ’geri çekiliyoruz’ açıklaması yaptı

Son dakika haberine göre: Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizinde. Rusya her ne kadar savaş olmayacağını belirtse de ABD basını işgal için tarih verip duruyor. Amerikan Politico gazetesi, analiz uzmanlarının görüşlerine dayanarak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale 20 Şubat’ta başlayabileceğini iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna sınırı yakınında tatbikatını tamamlayan bazı tank ve birliklerin, daimi üslerine döndüklerini bildirdi.

Bu ayın başlarında, çok sayıda batılı medya kuruluşu, isimsiz yetkililerin ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO bloğu üyelerini işgalin yakın olduğu konusunda uyardığı yönündeki iddialarını gerekçe göstererek, Rusya'nın 16 Şubat günü erken saatlerde Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığını iddia etti.

Ancak bu tarih olaysız geçti ve Rusya askerleri çekmeye başladığını duyurdu. İngiltere ise Rus askerlerin çekilmediğini iddia etti.

Politico gazetesinin yazısında, "Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etme ihtimali her zaman abartılmıştı. Gerçekten dikkat edilmesi gereken zaman dilimi, 20 Şubat'tan hemen sonra yaşanacaklar. Analistler bize, 16 Şubat saplantısının dikkatleri gerçekten önemli tarihlerden başka yöne çevirdiğini söylediler" ifadesine yer verildi.

TATBİKATLARIN VE OLİMPİYAT'IN BİTİŞ TARİHİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Rusya-Belarus tatbikatının 20 Şubat'ta biteceğini, bu yüzden bu tarihten sonraki dönemin önemli olduğunu öne süren gazete, Kremlin'in bu tarihten sonra atacağı adımların gerçek niyetlerini ortaya koyacağını savundu.

20 Şubat'ın ayrıca Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın son günü olduğu kaydedilirken, Rusya'nın "Çin lideri Şi Cinping'i mutlu etmek için kapanış töreni bitmeden işgali başlatmayacağı" belirtildi.

Batı medyası daha önce, Şi Cinping'in Putin'den işgal için Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın bitmesini beklemesini rica ettiği, Putin'in de bunu kabul ettiğini yazmıştı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ: BİRLİKLER ÇEKİLMEYE DEVAM EDİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınında tatbikatını tamamlayan bazı tank ve birliklerin, daimi üslerine döndüklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı bazı tank ve birliklerin tatbikatlarını tamamlamasının ardından Nijnıy Novgorod'taki daimi üslerine döndükleri belirtildi.

Rus donanmasından yapılan bir başka açıklamada da yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım'daki askeri faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Tatbikat sırasında Kırım'da bulunan 10 adet Su-24 savaş uçağı, Rusya'nın başka bölgelerindeki üslerde konuşlandırılmıştır." denildi.

DONBAS'TA RUSYA YANLISI AYRILIKÇILAR 60 KEZ ATEŞKES İHLAL ETTİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün Donbas'ın farklı bölgelerinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların 60 kez ateşkes ihlal ettiğini ve bunun sonucunda 2 Ukrayna askeri ile 2 sivilin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların dün farklı bölgelerde 60 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.


Vodyane, Luganske, Svitlodarsk, Marinke, Piski, Avdiyivka, Şirokino'nun da aralarında olduğu farklı bölgelerde ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 2 sivilin yaralandığı kaydedilen açıklamada, ihlallerin 43'ünün Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanmış silahlarla gerçekleştiği aktartıldı.

Ayrılıkçıların bugün de Bolotone, Çermali, Şumı, Nognatovka ve Staragnatovka bölgelerinde 6 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

ABD SENATOSU, RUSYA'NIN UKRAYNA'YA KARŞI SALDIRGANLIĞINI KINAYAN TASARIYI ONAYLADI
ABD Senatosu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığını kınayan karar tasarısını kabul etti.

Tasarı, Başkan Joe Biden'ın Rusya'nın birkaç gün içinde Ukrayna'ya saldıracağına dair her türlü göstergeye sahip olduklarını açıklamasının ardından Senato'ya sunuldu.

Rusya'nın askeri saldırganlığını kınayan tasarı, Senato'da oy birliğiyle kabul edildi.

Kararın Biden'ı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda Moskova yönetimine karşı askeri güç kullanımına davet etmediği ancak "yaptırımlar uygulamasını" desteklediği kaydediliyor.

ABD hükümetinin Rusya'ya karşı "yaptırımlar uygulaması" getirmeyi ve "Avrupa'da barışı yeniden sağlamak" için mevcut araçlarını tüketmesini sağlamaya teşvik ediyor.

Senatör Rob Portman, Senato'nun Ukrayna'nın bağımsızlığını ve egemenliğini destekleme konusunda birleştiğini kaydetti.

Senatörler, Biden yönetiminin Kongre kararı olmadan Rusya'ya yaptırım uygulayabileceğine işaret etti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO'nun ortak basın toplantısında, Rusya'nın askeri birliklerini geri çektiği iddialarını reddederek, Rus ordusunun hazırlıklarını artırdığını söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında yer alan bazı noktalardaki askerlerin daimi üslerine dönmeye başladıklarını açıklamış, Batılı yetkililer ise söz konusu açıklamaların inandırıcı olmadığını kaydetmişti.

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