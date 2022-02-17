Son dakika: Rusya - Ukrayna hattında flaş gelişme: Üçlü ittifak kuruldu

Kuleba, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna, İngiltere ve Polonya arasındaki yeni üçlü iş birliği formatının kurulmasını duyurmaktan şeref duyduklarını aktaran Kuleba, formata ilişkin ortak açıklamanın yayımlanacağını kaydetti.

Kuleba, ortak açıklamada Polonya ve İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için Ukrayna halkıyla omuz omuza olacağının belirtildiğini ifade ederek, "Polonya ve İngiltere ülkemizi korumada bize yardım edecek." diye konuştu.