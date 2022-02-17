Son dakika: Rusya - Ukrayna hattında flaş gelişme: Üçlü ittifak kuruldu
Son dakika haberleri... Rusya - Ukrayna krizinde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İngiltere ve Polonya ile üçlü iş birliği ittifakı kurduklarını duyurdu.
Kuleba, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Ukrayna, İngiltere ve Polonya arasındaki yeni üçlü iş birliği formatının kurulmasını duyurmaktan şeref duyduklarını aktaran Kuleba, formata ilişkin ortak açıklamanın yayımlanacağını kaydetti.
Kuleba, ortak açıklamada Polonya ve İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için Ukrayna halkıyla omuz omuza olacağının belirtildiğini ifade ederek, "Polonya ve İngiltere ülkemizi korumada bize yardım edecek." diye konuştu.
Bakan Kuleba, yeni formatın üyelerinin ekonomi, ticaret, enerji ve dezenformasyonla mücadele alanlarında iş birliği yapacağını aktardı.
"UKRAYNA'YA DESTEKTE ÖN SAFTA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"
Truss da ülkesinin Ukrayna'ya ve enerji alanındaki bağımsızlığına ilişkin projeler için finansmanını 100 milyon sterline çıkaracaklarını duyurdu.
Kiev'in "Rus saldırganlığı" karşısında direncine hayranlık duyduğunu aktaran Truss, "Birleşik Krallık olarak Ukrayna'ya destekte ön safta olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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