17 Şubat 2022, Perşembe
"Saldırı" iddiasına Ukrayna'dan yanıt: Rusya Donbas'ta köye saldırdı! Krizi tırmandıracak
Luhansk bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Perşembe günü 02.30'da dört bölgeye havan topları ve el bombaları ateşlediğini bildirdi. Bu iddiaların ardından Ukrayna da, ayrılıkçı güçlerin bir köye ateş açtığını öne sürdü. Öte yandan ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını ve Moskova'nın sınıra ilave 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti. İşte Ukrayna- Rusya kirizinde son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 17.02.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 13:52
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