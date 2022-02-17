"Saldırı" iddiasına Ukrayna'dan yanıt: Rusya Donbas'ta köye saldırdı! Krizi tırmandıracak

Rusya - Ukrayna gerilimi son sekiz yılda birçok kez meydana gelse de sonuncusu Rusya'nın daha fazla yığılması nedeniyle NATO üyeleri arasında endişe ile takip ediliyor. Rusya destekli ayrılıkçıların bölgede geniş bir bölgeyi kontrol etmesi de endişeleri artırıyor.