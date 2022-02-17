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Haberler Galeri "Saldırı" iddiasına Ukrayna'dan yanıt: Rusya Donbas'ta köye saldırdı! Krizi tırmandıracak

"Saldırı" iddiasına Ukrayna'dan yanıt: Rusya Donbas'ta köye saldırdı! Krizi tırmandıracak

Luhansk bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Perşembe günü 02.30'da dört bölgeye havan topları ve el bombaları ateşlediğini bildirdi. Bu iddiaların ardından Ukrayna da, ayrılıkçı güçlerin bir köye ateş açtığını öne sürdü. Öte yandan ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını ve Moskova'nın sınıra ilave 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti. İşte Ukrayna- Rusya kirizinde son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 17.02.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 13:52
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Saldırı iddiasına Ukrayna’dan yanıt: Rusya Donbas’ta köye saldırdı! Krizi tırmandıracak

Sputnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Perşembe günü 02.30'da Luhansk'taki Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu dört bölgeye havan topları ve el bombaları ile saldırdığını duyurdu.

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Saldırı iddiasına Ukrayna’dan yanıt: Rusya Donbas’ta köye saldırdı! Krizi tırmandıracak

Reuters'ın haberine göre Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Perşembe günü Ukrayna hükümet güçlerini kendilerine ateş açmakla suçladı.

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Saldırı iddiasına Ukrayna’dan yanıt: Rusya Donbas’ta köye saldırdı! Krizi tırmandıracak

DÖRT BÖLGEYE ATEŞ AÇILDI

Ayrılıkçı grupların iddiasına göre Ukrayna'dan son 24 saat içinde dört bölgeye dört kez ateş açıldı. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığı açıklanmadı.

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Saldırı iddiasına Ukrayna’dan yanıt: Rusya Donbas’ta köye saldırdı! Krizi tırmandıracak

UKRAYNA'DAN YANIT

Ayrılıkçıların iddiasının ardından Ukrayna da, ayrılıkçı güçlerin bir köye ateş açtığını öne sürdü.

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Saldırı iddiasına Ukrayna’dan yanıt: Rusya Donbas’ta köye saldırdı! Krizi tırmandıracak

Rusya - Ukrayna gerilimi son sekiz yılda birçok kez meydana gelse de sonuncusu Rusya'nın daha fazla yığılması nedeniyle NATO üyeleri arasında endişe ile takip ediliyor. Rusya destekli ayrılıkçıların bölgede geniş bir bölgeyi kontrol etmesi de endişeleri artırıyor.