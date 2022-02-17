Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Rusya açıklaması

SON DAKİKA | ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Ukrayna gerilimi ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için "sahte bir terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da insansız hava saldırısı"nı gerekçe gösterebileceğini söyledi.