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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Rusya açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Ukrayna gerilimi hakkında son detayları paylaştı. Blinken, “Rusya’nın sahadan çekildiğini görmüyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını bekliyoruz” dedi.

SON DAKİKA | ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Ukrayna gerilimi ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için "sahte bir terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da insansız hava saldırısı"nı gerekçe gösterebileceğini söyledi.

Blinken, "Rusya'nın sahadan çekildiğini görmüyoruz. Önümüzdeki günlerde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını bekliyoruz" dedi.

Blinken, "Rus basınında savaş çanları yüksek sesle çalıyor. 150 binden fazla asker hala Ukrayna sınırında." açıklamasını yaptı.

ABD: Rusya’nın saldırmasını bekliyoruz ABD: RUSYA'NIN SALDIRMASINI BEKLİYORUZ

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