Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Ukrayna gerilimi hakkında son detayları paylaştı. Blinken, “Rusya’nın sahadan çekildiğini görmüyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını bekliyoruz” dedi.
Blinken, "Rusya'nın sahadan çekildiğini görmüyoruz. Önümüzdeki günlerde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını bekliyoruz" dedi.
Blinken, "Rus basınında savaş çanları yüksek sesle çalıyor. 150 binden fazla asker hala Ukrayna sınırında." açıklamasını yaptı.
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