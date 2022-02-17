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Son dakika: Rusya'dan flaş ABD mesajı! Mektubu göndereceğiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Son dakika: Rusya’dan flaş ABD mesajı! Mektubu göndereceğiz

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz" dedi. Güvenlik önerilerinin tüm alanlarıyla ilgili görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan alıntı yapan TASS haber ajansı, Rusya'nın ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubunu göndereceğini duyurdu.

Lavrov, Moskova'nın mektubu kamuoyuna açıklayacağını söyledi. Rusya Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına izin verilmemesini talep ediyor, Washington ve Brüksel ise şimdiye kadar bu konuda söz vermeyi reddetti.

Güvenlik önerilerinin tüm alanlarıyla ilgili görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

Lavrov ayrıca Belarus ile gerçekleşen ortak askeri tatbikatın 20 Şubat'ta sona ereceğini de duyurdu.

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