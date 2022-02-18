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İngiltere'de akaryakıta yeniden zam! Benzin ve dizelde rekor fiyat

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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İngiltere’de akaryakıta yeniden zam! Benzin ve dizelde rekor fiyat

Son 30 yılın enflasyon rekorunu kıran İngiltere'de akaryakıt fiyatlarına da peş peşe zam geliyor. Ülke genelinde benzinin litre fiyatı 1.48'i aşarak 1.51'e, dizel fiyatı ise litre başına 1.51'i aşarak 1.54 yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere'de akaryakıta yapılan zamların ardından benzin ve dizel fiyatı kendi rekorunu tazeleyerek en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere genelinde yapılan zamlarla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalarda da tekrar değişikliğe gidildi. İngiltere Otomobil Derneği'nin yaptığı son açıklamaya göre, ülke genelinde benzinin litre fiyatı 1.48'i aşarak 1.51'e, dizel fiyatı ise litre başına 1.51'i aşarak 1.54 yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiliz araç sigorta şirketi Raf sözcüsü Simon Williams, 55 litrelik bir aracın yakıt deposunun tamamen doldurulması için 81,41 sterline ihtiyaç duyulduğu belirtirken, "Petrol fiyatının varil başına 100 doların eşiğine gelmesi ve perakendecilerin toptan akaryakıt artışını fiyatlara hızlı bir şekilde yansıtmaya istekli olmasıyla, önümüzdeki haftalarda günlük bazda yeni rekorlar kırılabilir" ifadelerini kullandı.

YENİ ZAMLAR KAPIDA

İngiltere'de 1992 yılının Mart ayından bu yana yıllık enflasyon seviyesi yüzde 7,2 seviyesine ulaşarak, yeni bir rekor kırdı. Gaz ve Elektrik Piyasaları Ofisi (Ofgem), 1 Nisan itibari ile gaz ve elektrikte de yüzde 54'e yakın bir artış olacağını açıklamıştı.

ENFLASYON REKOR KIRDI

Küresel ekonomik kriz dünya devlerini etkilemeye devam ediyor. ABD, Almanya ve İspanya'nın ardından İngiltere'de de enflasyon rekor kırdı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, enflasyonun 30 yılın en yüksek düzeyine yükseldiğini açıkladı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bu yılın ocak ayında yıllık bazda yüzde 5,4'ten yüzde 5,5' yükseldi. Son 12 aylık dönemde elektrik faturaları yüzde 19, doğalgaz faturaları ise yüzde 28 arttı. İngiltere'de enflasyon yüzde 5,5'e yükselerek son 30 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

İngiltere’de enflasyon rekor kırdı! İNGİLTERE'DE ENFLASYON REKOR KIRDI!

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