İngiltere’de akaryakıta yeniden zam! Benzin ve dizelde rekor fiyat

İngiltere genelinde yapılan zamlarla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalarda da tekrar değişikliğe gidildi. İngiltere Otomobil Derneği'nin yaptığı son açıklamaya göre, ülke genelinde benzinin litre fiyatı 1.48'i aşarak 1.51'e, dizel fiyatı ise litre başına 1.51'i aşarak 1.54 yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.