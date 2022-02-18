Son dakika: Akdeniz'de can pazarı! Yanan İtalyan bandıralı feribottan 24 Türk vatandaşı tahliye edildi
Son dakika haberleri... İtalya'ya gitmek için yola çıkan feribot Yunanistan sınırları içinde alev aldı. Büyük yangın Avrupa basınında korkuyla karşılandı. Yanan feribotta 237 yolcu ve 51 mürerebatın olduğu açıklandı. Kurtarma operasyonuna en az 3 sahil güvenlik gemisi katılıyor. 242 kişi, sahil güvenlik birimlerine ait botlarla Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürüldü. Grimaldi Lines şirketi tarafından yapılan açıklamada, 14 kişinin kayıp durumda olduğu, 6'sının kimliğinin belirlendiği, 8'inin ise henüz belirlenemediği kaydedildi. Kayıplardan 1'inin Türk olduğu bildirildi. Gemideki Türk şoförlerden Hayrullah Çetin, 'Yunanistan'dan bindik, İtalya'ya gitmek için. En son gemiye ben bindim. 02'ye 10 vardı. Saat 04'e 10 kala anons ettiler, gemiyi boşaltın diye. Bizi toplanma alanına topladılar. Deniz polisi ulaştı, iki filikaya aldılar, Korfu limanına getirdiler. Biz şu anda limandayız' dedi. Yanan feribotla ilgili A Haber’e konuşan Kurtarma Gemisi Kaptanı Cevdet Bilen, “Panik yapıp denize atlayanlar oldu.” ifadeleri kullandı.
Sabah saatlerinde Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yolan çıkan bir feribotta yangın çıktı.
İtalya'nın da destek verdiği kurtarma çalışmaları sonucu Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürülen yolcuların kimlik tespit ve sayım çalışmaları başlatılmıştı.
Hafif yaralı 3 kişi ise Kerkira Hastanesinde tedaviye alınmıştı.
İTALYA SAHİL GÜVENLİĞİ, BÖLGEDE DEVRİYE UÇUŞU YAPTI
İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, feribotun Arnavutluk sularına doğru sürüklendiği bildirildi.
Açıklamada, İtalya Sahil Güvenliğine ait "ATR42" model devriye uçağının da geminin bulunduğu bölgede uçuş yaptığı belirtildi.
Yunan devlet televizyonunun ERT muhabiri, feribottan kurtarılanlar arasında Türk yolcuların da bulunduğunu belirtmişti.
KURTARMA GEMİSİ KAPTANI KONUŞTU: DENİZE ATLAYANLAR OLDU
Cevdet Bilen'in A Haber canlı yayınında söyledikleri:
"Bize saat sabah 5 sıralarında Yunan Sahil Güvenliği tarafından bir mesaj geldi ve feribotun yandığı belirtildi. İçinde 288 kişinin olduğunu ve o bölgeye ilerlememizi istediler. Biz hemen o bölgeye ulaştık ve yardım çalışmalarına başladık.
Geminin yangını söndü ama iç tarafta yanmalar devam ediyor. Biz şu anda deniz üzerinde aramalar yapıyoruz. İlk geldiğimizde 242 kişinin kurtarıldığını gördük diğerlerini göremedik. Şu an hala arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu anda savaş gemileri dahil 6 gemi bu bölgede arama kurtarma görevinde.
Şu anda 242 kişinin Orfa Adası'na çıkarıldığını biliyoruz. Şu anda geri kalan kişiler hakkında bilgi yok. Biz bu bölge aramalarımızı devam ediyoruz. Yangına sadece bir tana Yunan Sahil Güvenliği gemisi müdahale etti. Bir tane İtalyan gemisi de tahliyeleri yaptı.
Bizim bağlantı kurduğumuz Türk şoförler var. Bir yerde tutulduklarını ve imkanların çok sıkıntılı olduklarını söylediler. Kimsenin ilgilenmediğini belirttiler. Biz de burada arama çalışmalarını sürdürüyoruz."
YANAN FERİBOTTA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yunanistan Sahil Güvenliği, İtalya'nın Brindisi Limanı'na giderken Korfu Adası açıklarında yanmaya başlayan feribotun söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. İtalyan ve Yunanistan sahil güvenliğinin yanı sıra söndürme çalışmalarına helikopterler de katıldı.
Yunanistan Sahil Güvenliği açıklamasında feribotta 239 yolcu ve 51 mürettebatın olduğunu ifade etti. Yetkililer, yolcuların taşınmasının devam ettiğini ifade ederek, yolcuların tam kaydı ve kimlik tespitinin Korfu'da gerçekleşeceğini belirtti.
'TÜM YOLCULAR GÜVENDE'
Ticaret Donanması Dışişleri Bakanı Kostas Katsafados geçtiğimiz saatlerde Yunan radyo istasyonu Skai'ye verdiği demeçte tüm yolcular güvende olduğu bilgisini vermişti.
Ancak Yunan medyasında yer alan haberler 11 kişinin kayıp olabileceği yönünde. Aynı haberlerde bu kişilerin bilet alan ancak gemiye binmeyen yolcular olabileceği belirtiliyor.
24 TÜRK YOLCU VARDI
Diplomatik kaynaklar, yanan feribotta 24 Türk yolcunun olduğunu doğruladı. Olayda kan kaybı yaşanmadığı vurgulandı.
ÖLÜ YA DA YARALI TÜRK VATANDAŞI BULUNMUYOR
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, gemideki 24 Türk vatandaşından hayatını kaybeden veya yaralanan herhangi bir kimse bulunmuyor.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre ise yangın çıkan İtalyan bayraklı feribotun garaj bölümünde 2 kişi mahsur kaldı. Bu kişiler için 3 helikopterin de katıldığı kurtarma çalışması devam ediyor.
21'İ YUNAN VATANDAŞI
Yunanistan Denizcilik Bakanlığından yapılan açıklamada, gemideki toplam 290 yolcu ve mürettebattan 21'inin Yunan vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.
KURTULAN TÜRK YOLCU ANLATTI
Feribottan kurtarılan Türk vatandaşı Fahri Özgen de, '70-80 kişilik filikaya 140 kişi bindik. Elektrik de gitti gemide. 24 Türk vardı. Denize atlayanları da gördüm. Duman bir taraftan, filikaya da binemiyorsun. Bir sürü çelişki var işin içinde. Bir tane yardım gelmedi.' ifadelerine yer verdi.
YUNANİSTAN AÇIKLARINDA YANAN FERİBOTTA KAYIPLARDAN 1'İ TÜRK
Yunanistan Denizcilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, feribottaki 278 kişinin kimliğinin tespit edildiği, kayıplardan 1'inin Türk olduğu bildirildi. Bölgede 1 helikopterin mahsur kalanları hava yoluyla tahliye edebilmek için hazırda bekletildiği aktarıldı. Grimaldi Lines şirketi tarafından yapılan açıklamada ise gemideki 14 kişinin kayıp durumda olduğu, 6'sının kimliğinin belirlendiği, 8'inin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.
Feribottan tahliye edilenler Korfu'ya götürülürken, yerel sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre solunum sorunları olan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarma operasyonuna en az 3 Yunan sahil güvenlik gemisi, İtalyan devriye botu Monte Sperone katılıyor.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, feribotun kalkıştan yaklaşık 9 saat sonra Brindisi limanına ulaşması planlanıyordu.
1 Türk vatandaşının kayıp olduğunu söyleyen Özgen, 'Gemi çatır çatır denizin içinde yandı. Hala da yanıyor. Mülteci gibiyiz. Ekmek yok, su yok. Acilen bir şekilde bize bir yardım etsinler' dedi.
GEMİDEKİ TÜRK ŞOFÖR: HER ŞEYİMİZ YANDI
Gemideki Türk şoförlerden Hayrullah Çetin, 'Yunanistan'dan bindik, İtalya'ya gitmek için. En son gemiye ben bindim. 02'ye 10 vardı. Saat 04'e 10 kala anons ettiler, gemiyi boşaltın diye. Bizi toplanma alanına topladılar. Deniz polisi ulaştı, iki filikaya aldılar, Korfu limanına getirdiler. Biz şu anda limandayız' dedi.
Çetin sözlerine şöyle devam etti; 'Ne olacak, ne edecek, Türkiye'ye nasıl ulaşacağız bilgi veren yok. Evraklar, pasaportlarımız yandı. Belki gemi şimdi batmıştır. Gemi fulldü. Binek araç çok azdı, genelde TIR'dı. En son gemiye ben bindim. Gemi 4 kat.' Gemideki Türk yolculardan birisi olan Fahri Özgen ise '24 Türk var. Ben TIR şoförü değilim. İş görüşmesi için özel arabamla İtalya'ya gidiyordum. 22 TIR şoförü var burada, birinin akıbetinden Haber alınamıyor Denize atlayanları da gördüm çıplak gözle'
KORFU ADASINA NAKLEDİLDİLER
BİR KİŞİ YARALANDI
Yangında gemideki yolcular da dahil 288 kişi içerisinden yalnızca bir mürettebat görevlisinin yaralandığı açıklandı. AFP yaralı mürettebatın 42 yaşında olduğu bilgisini geçerken, tahliye anı görüntülenen adamın güçlükle ve itfaiyecilerin yardımıyla yürüdüğünü görüldü.
Yunan sahil güvenlik ekipleri yolcuları ve mürettebatı Yunanistan'ın Korfu adasına nakletti.
Geminin kalkıştan yaklaşık 9 saat sonra Brindisi limanına ulaşması planlanıyordu.
Yunan sahil güvenliğine göre yangının nedeni henüz bilinmiyor. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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