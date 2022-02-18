Son dakika: Akdeniz’de can pazarı! Yanan İtalyan bandıralı feribottan 24 Türk vatandaşı tahliye edildi

'TÜM YOLCULAR GÜVENDE'

Ticaret Donanması Dışişleri Bakanı Kostas Katsafados geçtiğimiz saatlerde Yunan radyo istasyonu Skai'ye verdiği demeçte tüm yolcular güvende olduğu bilgisini vermişti.

Ancak Yunan medyasında yer alan haberler 11 kişinin kayıp olabileceği yönünde. Aynı haberlerde bu kişilerin bilet alan ancak gemiye binmeyen yolcular olabileceği belirtiliyor.

24 TÜRK YOLCU VARDI

Diplomatik kaynaklar, yanan feribotta 24 Türk yolcunun olduğunu doğruladı. Olayda kan kaybı yaşanmadığı vurgulandı.

ÖLÜ YA DA YARALI TÜRK VATANDAŞI BULUNMUYOR

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, gemideki 24 Türk vatandaşından hayatını kaybeden veya yaralanan herhangi bir kimse bulunmuyor.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre ise yangın çıkan İtalyan bayraklı feribotun garaj bölümünde 2 kişi mahsur kaldı. Bu kişiler için 3 helikopterin de katıldığı kurtarma çalışması devam ediyor.

21'İ YUNAN VATANDAŞI

Yunanistan Denizcilik Bakanlığından yapılan açıklamada, gemideki toplam 290 yolcu ve mürettebattan 21'inin Yunan vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

KURTULAN TÜRK YOLCU ANLATTI

Feribottan kurtarılan Türk vatandaşı Fahri Özgen de, '70-80 kişilik filikaya 140 kişi bindik. Elektrik de gitti gemide. 24 Türk vardı. Denize atlayanları da gördüm. Duman bir taraftan, filikaya da binemiyorsun. Bir sürü çelişki var işin içinde. Bir tane yardım gelmedi.' ifadelerine yer verdi.

YUNANİSTAN AÇIKLARINDA YANAN FERİBOTTA KAYIPLARDAN 1'İ TÜRK

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, feribottaki 278 kişinin kimliğinin tespit edildiği, kayıplardan 1'inin Türk olduğu bildirildi. Bölgede 1 helikopterin mahsur kalanları hava yoluyla tahliye edebilmek için hazırda bekletildiği aktarıldı. Grimaldi Lines şirketi tarafından yapılan açıklamada ise gemideki 14 kişinin kayıp durumda olduğu, 6'sının kimliğinin belirlendiği, 8'inin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.



Feribottan tahliye edilenler Korfu'ya götürülürken, yerel sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre solunum sorunları olan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarma operasyonuna en az 3 Yunan sahil güvenlik gemisi, İtalyan devriye botu Monte Sperone katılıyor.



Yangının nedeni henüz bilinmezken, feribotun kalkıştan yaklaşık 9 saat sonra Brindisi limanına ulaşması planlanıyordu.

1 Türk vatandaşının kayıp olduğunu söyleyen Özgen, 'Gemi çatır çatır denizin içinde yandı. Hala da yanıyor. Mülteci gibiyiz. Ekmek yok, su yok. Acilen bir şekilde bize bir yardım etsinler' dedi.

GEMİDEKİ TÜRK ŞOFÖR: HER ŞEYİMİZ YANDI

Gemideki Türk şoförlerden Hayrullah Çetin, 'Yunanistan'dan bindik, İtalya'ya gitmek için. En son gemiye ben bindim. 02'ye 10 vardı. Saat 04'e 10 kala anons ettiler, gemiyi boşaltın diye. Bizi toplanma alanına topladılar. Deniz polisi ulaştı, iki filikaya aldılar, Korfu limanına getirdiler. Biz şu anda limandayız' dedi.



Çetin sözlerine şöyle devam etti; 'Ne olacak, ne edecek, Türkiye'ye nasıl ulaşacağız bilgi veren yok. Evraklar, pasaportlarımız yandı. Belki gemi şimdi batmıştır. Gemi fulldü. Binek araç çok azdı, genelde TIR'dı. En son gemiye ben bindim. Gemi 4 kat.' Gemideki Türk yolculardan birisi olan Fahri Özgen ise '24 Türk var. Ben TIR şoförü değilim. İş görüşmesi için özel arabamla İtalya'ya gidiyordum. 22 TIR şoförü var burada, birinin akıbetinden Haber alınamıyor Denize atlayanları da gördüm çıplak gözle'