Rusya Ukrayna krizi için çarpıcı analiz! CNN 2014’ü işaret etti | Her şey böyle başlamıştı

Vershinin, işgal konusunda Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirterek ABD ve diğer batılı ülkelerin işgal için daha önce verdikleri 16 Şubat tarihini örnek göstererek, diğer iddiaların da bunun gibi asılsız olduğunu kaydetti. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershinin, Blinken'a hitaben, "Size tavsiyem kendinizi garip bir duruma sokmayın" dedi.