18 Şubat 2022, Cuma
Rusya Ukrayna krizi için çarpıcı analiz! CNN 2014'ü işaret etti | Her şey böyle başlamıştı
Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz dünyanın gözü önünde alevlenmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin barış için yolların olduğunu ifade ederken, ABD, NATO ve İngiltere tam tersi yaklaşım sergiledi. Batı ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini iddia etti. Dünya basını Avrupa'nın doğusunu anbean takip ederken, CNN'den çarpıcı bir analiz geldi.
Giriş Tarihi: 18.02.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 10:35
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