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Haberler Galeri Rusya Ukrayna krizi için çarpıcı analiz! CNN 2014'ü işaret etti | Her şey böyle başlamıştı

Rusya Ukrayna krizi için çarpıcı analiz! CNN 2014'ü işaret etti | Her şey böyle başlamıştı

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz dünyanın gözü önünde alevlenmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin barış için yolların olduğunu ifade ederken, ABD, NATO ve İngiltere tam tersi yaklaşım sergiledi. Batı ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini iddia etti. Dünya basını Avrupa'nın doğusunu anbean takip ederken, CNN'den çarpıcı bir analiz geldi.

Giriş Tarihi: 18.02.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 10:35
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Rusya Ukrayna krizi için çarpıcı analiz! CNN 2014’ü işaret etti | Her şey böyle başlamıştı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna ordusuyla Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar arasında süren çatışmaları sonlandırmak için 2015 yılında sağlanan Minsk Anlaşması'nı görüşmek üzere toplandı.

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Rusya Ukrayna krizi için çarpıcı analiz! CNN 2014’ü işaret etti | Her şey böyle başlamıştı

Yaklaşık üç buçuk saati aşan toplantında hararetli tartışmalar yaşandı. Güvenlik Konseyi toplantısının yapıldığı sıralarda BM binasının önünde toplanan çok sayıda protestocu, Rusya'yı kınayan, Ukrayna'yı destekleyen sloganlar attı.

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Rusya Ukrayna krizi için çarpıcı analiz! CNN 2014’ü işaret etti | Her şey böyle başlamıştı

"RUSYA UKRAYNA'YA SALDIRMAK İÇİN BAHANE ÜRETECEK"

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, sürpriz bir kararla programını değiştirip, kritik Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı. Blinken, Rusya'nın bahane üretip Ukrayna'ya birkaç gün içinde kapsamlı bir askeri harekat başlatacağını, Moskova'nın sınırdaki asker sayısını öne sürdüğü gibi azaltmadığını, krizin çözümünün tek çaresinin diplomasi olduğunu belirterek Rus diplomatları müzakere masasına davet etti.

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Rusya Ukrayna krizi için çarpıcı analiz! CNN 2014’ü işaret etti | Her şey böyle başlamıştı

RUSYA: "ABD'NİN İŞGAL İDDİALARI ASILSIZ"

Güvenlik Konseyi'nin kritik toplantısına başkanlık eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ise toplantıda dört kez söz alıp diğer konsey üyelerinin iddialarına yanıt verdi.

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Rusya Ukrayna krizi için çarpıcı analiz! CNN 2014’ü işaret etti | Her şey böyle başlamıştı

Vershinin, işgal konusunda Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirterek ABD ve diğer batılı ülkelerin işgal için daha önce verdikleri 16 Şubat tarihini örnek göstererek, diğer iddiaların da bunun gibi asılsız olduğunu kaydetti. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershinin, Blinken'a hitaben, "Size tavsiyem kendinizi garip bir duruma sokmayın" dedi.