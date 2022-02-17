Rus işgali tehdidi çok yüksek! ABD ile Rusya arasında gerilim zirvede! İşgal başlıyor mu?
Rusya - Ukrayna geriliminde her geçen dakika yeni bir gelişme yaşanırken ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklama geldi. Biden Rusya'nın Ukrayna'yı birkaç gün içinde işgal etme riskinin çok yüksek olduğunu vurgularken Putin ile bir telefon görüşmesi planlamadığının altını çizdi. Rusya tarafından ABD'ye verilen yanıtta ise ABD'nin bölgeden tüm askerlerini çekmesi gerektiğini belirtirken aksi duruma yönelik "askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız" ifadeleri kullanıldı. İşte bölgeden
"ASKERİ TEDBİRLERİ DEVREYE SOKARIZ"
Rusya tarafından ABD'ye verilen yanıtta ise "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız" ifadelerine yer verildi.
LAVROV DAHA ÖNCEDEN DUYURMUŞTU
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesinin ardından, "Güvenlik garantileri taslağına ilişkin cevap mektubunu bugün ABD'ye göndereceğiz" demişti.
Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri taslağına muhataplarından cevap aldıklarını, kendilerinin de bu cevaba karşı bir cevap hazırladığını ifade eden Lavrov, "ABD tarafının cevabının analizlerini tamamlıyoruz. Çok yakın bir zamanda durumun nereye varacağını öğreneceğinizi umuyorum. En azından bugün bu mektubu ABD tarafına göndereceğiz" dedi.
Kendi gönderdikleri mektubun kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Lavrov, "Aksi takdirde Washington ve Brüksel'deki meslektaşlarımızın tercih ettiği gibi gizli tutulursa kamuoyu bu sefer Rusya ile Ukrayna sınırında neler olup bittiğiyle alakalı yalan bilgiler, düpedüz propagandalarla tıkanacak" ifadelerini kullandı.
RUSYA BÜYÜKELÇİ YARDIMCISINI SINIR DIŞI ETTİ
Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bartla Gorman'ı ülkeden sınır dışı etti.
RUSYA'NIN GERİ ÇEKİLDİĞİNİ GÖRMEDİK
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ''Moskova'nın iddialarına rağmen şu ana kadar Rusya'nın geri çekildiğini görmedik'' dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulunan Stoltenberg, ''NATO müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki askeri yığınağının tetiklediği ciddi krize siyasi bir çözüm bulmak için güçlü diplomatik çabalarını sürdürüyor. Moskova'nın iddialarına rağmen şu ana kadar herhangi bir geri çekilme veya gerilimi düşürme belirtisi görmedik. Aksine Rusya'nın yığılması devam ediyor gibi görünüyor. Gelişmeleri çok yakından takip etmeye devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
RUSYA'DAN BAYRAK OYUNU MU?
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimleri içinde olduğunun görüldüğünü söyledi.
GERİLİM GERÇEKTEN NASIL AZALTILIR?
Rusya'nın beyanlarına rağmen Ukrayna sınırlarında asker çekilmediği, gerilimin azalmadığına yönelik söylemleri anımsatılan Stoltenberg, şunları kaydetti:
"Bu askeri yığınak, bahar aylarında başladı. Güçlerin artıp azaldığını gördük. Bazılarının geldiğini bazılarının çekildiğini gördük ama genel eğilim sabit artma şeklinde oldu. Bilirsiniz, bir trene bir muharebe tankı koyup onu bir yöne hareket ettiriyor olmanız, birliklerin geri çekildiğini kanıtlamaz. Bu, gerçek bir gerilimi azaltma ile aynı şey değil çünkü bu güçler her zaman içeri ve dışarı hareket ediyor. Dolayısıyla anlamlı bir geri çekilme olmalı. Biz de bunu istiyoruz. Ancak bunu görmüyoruz. Tabii ki bu değişebilir. Biz de bunu istiyoruz."
İki günlük toplantıda Türkiye'yi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil etmişti.
"NATO'NUN HER BİR KARIŞ TOPRAĞINI SAVUNACAĞIZ"
NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrasında Rusya-Ukrayna gerilimi hakkında açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için bir gerekçesi olmadığını söyleyerek, "Yapmamız gerekiyorsa NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" dedi.
BÜYÜKELÇİLİKTEN DUMANLAR YÜKSELDİ
Kiev'de bulunan Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği'nde dumanlar yükseldi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği'nde dumanlar yükseldi. Büyükelçilik önüne gelen basın mensupları, jandarmanın bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığını da kaydetti. Büyükelçilik binasından çıkan dumanların daha sonra kaybolduğu gözlendi. Konuya ilişkin büyükelçilik binasında evrak yakıldığı veya içerde muhtemel bir yangın çıkmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçi alımı için kritik takvim... Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? JGK ile EGM bekçilik başvuruları başladı mı? O iller...
- Yoklama kaçağı ne zaman askere gider? Yoklama kaçağı tecil ettirilir mi, bedelli askerlik yapabilir mi? Yoklama kaçağı olarak takibiniz yapılmaktadır ne demek?
- Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL olacak? Enflasyon beklentisi...
- Süper Lig yayın ihalesi ne zaman? 2022-2023 Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak? Teklif verenler...
- Kredi faiz oranları son durum: 2022 Şubat ayı ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
- Fenerbahçe Slavia Prag maçı şifresiz veren kanallar! FB Slavia Prag maçı şifresiz mi, nasıl izlenir?
- Osman Bey Gündüz Bey'i öldürüyor mu? Tarihte Gündüz Bey nasıl öldü? Emre Basalak Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?
- Hakan Cırıt kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Cırıt neden görevden alındı?
- Bu akşam GS maçı var mı? Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak?
- Ev kadınlarına emekli olma imkanı! SGK'ya başvurarak sigortalı olabilirsiniz! Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için...
- Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı nedir?
- DAP halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? DAP Gayrimenkul hisse ne zaman işlem görecek?