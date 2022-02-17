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Rus işgali tehdidi çok yüksek! ABD ile Rusya arasında gerilim zirvede! İşgal başlıyor mu?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Rus işgali tehdidi çok yüksek! ABD ile Rusya arasında gerilim zirvede! İşgal başlıyor mu?

Rusya - Ukrayna geriliminde her geçen dakika yeni bir gelişme yaşanırken ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklama geldi. Biden Rusya'nın Ukrayna'yı birkaç gün içinde işgal etme riskinin çok yüksek olduğunu vurgularken Putin ile bir telefon görüşmesi planlamadığının altını çizdi. Rusya tarafından ABD'ye verilen yanıtta ise ABD'nin bölgeden tüm askerlerini çekmesi gerektiğini belirtirken aksi duruma yönelik "askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız" ifadeleri kullanıldı. İşte bölgeden

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın "birkaç gün" içinde Ukrayna'yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu belirtti. Biden ayrıca Putin ile bir telefon görüşmesi planlamadığının da altını çizdi.

"ASKERİ TEDBİRLERİ DEVREYE SOKARIZ"

Rusya tarafından ABD'ye verilen yanıtta ise "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız" ifadelerine yer verildi.

LAVROV DAHA ÖNCEDEN DUYURMUŞTU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesinin ardından, "Güvenlik garantileri taslağına ilişkin cevap mektubunu bugün ABD'ye göndereceğiz" demişti.

Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri taslağına muhataplarından cevap aldıklarını, kendilerinin de bu cevaba karşı bir cevap hazırladığını ifade eden Lavrov, "ABD tarafının cevabının analizlerini tamamlıyoruz. Çok yakın bir zamanda durumun nereye varacağını öğreneceğinizi umuyorum. En azından bugün bu mektubu ABD tarafına göndereceğiz" dedi.

Kendi gönderdikleri mektubun kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Lavrov, "Aksi takdirde Washington ve Brüksel'deki meslektaşlarımızın tercih ettiği gibi gizli tutulursa kamuoyu bu sefer Rusya ile Ukrayna sınırında neler olup bittiğiyle alakalı yalan bilgiler, düpedüz propagandalarla tıkanacak" ifadelerini kullandı.

RUSYA BÜYÜKELÇİ YARDIMCISINI SINIR DIŞI ETTİ

Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bartla Gorman'ı ülkeden sınır dışı etti.

RUSYA'NIN GERİ ÇEKİLDİĞİNİ GÖRMEDİK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ''Moskova'nın iddialarına rağmen şu ana kadar Rusya'nın geri çekildiğini görmedik'' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulunan Stoltenberg, ''NATO müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki askeri yığınağının tetiklediği ciddi krize siyasi bir çözüm bulmak için güçlü diplomatik çabalarını sürdürüyor. Moskova'nın iddialarına rağmen şu ana kadar herhangi bir geri çekilme veya gerilimi düşürme belirtisi görmedik. Aksine Rusya'nın yığılması devam ediyor gibi görünüyor. Gelişmeleri çok yakından takip etmeye devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN BAYRAK OYUNU MU?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimleri içinde olduğunun görüldüğünü söyledi.

GERİLİM GERÇEKTEN NASIL AZALTILIR?

Rusya'nın beyanlarına rağmen Ukrayna sınırlarında asker çekilmediği, gerilimin azalmadığına yönelik söylemleri anımsatılan Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Bu askeri yığınak, bahar aylarında başladı. Güçlerin artıp azaldığını gördük. Bazılarının geldiğini bazılarının çekildiğini gördük ama genel eğilim sabit artma şeklinde oldu. Bilirsiniz, bir trene bir muharebe tankı koyup onu bir yöne hareket ettiriyor olmanız, birliklerin geri çekildiğini kanıtlamaz. Bu, gerçek bir gerilimi azaltma ile aynı şey değil çünkü bu güçler her zaman içeri ve dışarı hareket ediyor. Dolayısıyla anlamlı bir geri çekilme olmalı. Biz de bunu istiyoruz. Ancak bunu görmüyoruz. Tabii ki bu değişebilir. Biz de bunu istiyoruz."

İki günlük toplantıda Türkiye'yi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil etmişti.

"NATO'NUN HER BİR KARIŞ TOPRAĞINI SAVUNACAĞIZ"

NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrasında Rusya-Ukrayna gerilimi hakkında açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için bir gerekçesi olmadığını söyleyerek, "Yapmamız gerekiyorsa NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" dedi.

BÜYÜKELÇİLİKTEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Kiev'de bulunan Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği'nde dumanlar yükseldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği'nde dumanlar yükseldi. Büyükelçilik önüne gelen basın mensupları, jandarmanın bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığını da kaydetti. Büyükelçilik binasından çıkan dumanların daha sonra kaybolduğu gözlendi. Konuya ilişkin büyükelçilik binasında evrak yakıldığı veya içerde muhtemel bir yangın çıkmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.

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