Sınır hattında gerilim tırmanıyor! Ateşkes 60 defa ihlal edildi

Ukrayna, Donbass bölgesinde son 24 saatte 60 ateşkes ihlali gerçekleştiğini ve 1 askerin yaralandığını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'yı 'işgale' 20 Şubat'ta başlayacağı iddia edildi. Öte yandan Rusya'dan ABD'nin talebine yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşecek. Peki son durum ne? Moskova'dan detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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