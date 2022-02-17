Rusya Ukrayna’yı böyle işgal edecek! İlk haritalar yayınlandı! Plan belli oldu...

İŞTE RUSYA'NIN İŞGAL PLANI

Buna göre, ilk aşamada kuzeydeki Belarus'tan 2 ayrı noktadan başkent Kiev'e hareket edilecek. Bu birliklere, Ukrayna'nın kuzeydoğusunda Rusya topraklarında konuşlu askerler de destek verecek.