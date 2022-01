Rusya-Ukrayna hattında gerilim tavan! Bundan sonra ne olacak? Türkiye’nin rolü önemli

Şu anda biz sınıra birkaç yüz KM uzaklıktayız. Uçaktan iner inmez buradaki havayı yansıtmak için yayınımıza bağlandık. Bu problem 2013 yılından beri devam eden bir problem ve 8 yıl içinde de uluslararası aktörlerin dahil olduğu bölgesel bir sorun halini aldı. Kasım 2013'te başlamıştı ilk gerilim. O günden beri yaklaşık 15.000 kişi hayatını kaybetti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Herkes merakla bekliyor ama 2013 yılını hatırlayacak olursak Rusya'nın Kırım'ı ilhakıyla aslına bakarsanız gerginlik yavaşlamıştı. En azından anlaşmalar imzalandı ama her iki taraf da bu anlaşmalara riayet etmedi ve gerginlik zaman zaman yeniden tırmanmaya başladı. Yeniden gerginlik zirveye çıktı, kırmızı alarm verildi sınırlarda. Aslına bakarsanız Zelenski'nin AB ve NATO ile yakın ilişkiler kurması Rusya'yı biraz rahatsız etti. NATO'nun Doğu'ya doğru ilerlemesinden rahatsız oldu Rusya. Yaz aylarından bu yana Rusya, Ukrayna sınırına asker yığmaya başladı. Gelen açıklamalarda her ne kadar tatbikat için hazırlandığı söylense de ancak bu ne AB'yi ne de NATO'yu rahatlattı. Rusya'nın bu tavrından elbette onlar da rahatsız durumdalar ve karşılıklı açıklamalarla bugüne kadar geldik. Şu an itibariyle en azından bizim bulunduğumuz bölgede böyle bir gerginlikten söz etmek mümkün değil ama sınıra yaklaştıkça bu gerginliği daha fazla hissedeceğiz gibi görünüyor.