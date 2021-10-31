Set cinayetine karışan Alec Baldwin ilk defa konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu
ABD’li dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, ‘Rust’ filminin çekimleri esnasında 41 yaşındaki görüntü yönetmenini yanlışlıkla öldürdü. Acı olaydan sonra ilk defa konuşan Baldwin, “Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu.” dedi.
Geçen hafta yaşanan ve tüm dünyada yankıları devam eden 'set cinayeti' ile ilgili Alec Baldwin suskunluğunu bozdu.
Daha önce sosyal medya hesabından olay ile ilgili 'talihsizlik' açıklamasında bulunan Baldwin, olaydan bu yana ilk kez defa kamera önünde konuştu.
"ÇOK İYİ BİR EKİPTİK"
Basın mensuplarına konuşan aktör Alec Baldwin, polisin kendisine devam eden soruşturma hakkında konuşmamasını emrettiğinin altını çizdi. Kaza sonrası hayatını kaybeden görüntü yönetmeni için "O benim arkadaşımdı" diyen Baldwin, "Birlikte film çeken çok, çok iyi bir ekiptik ve sonra bu korkunç olay oldu" ifadesini kullandı.
"TRİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU"
Yaşanan trajediyi "trilyonda bir ihtimal gerçek oldu" şeklinde tanımlayan Baldwin bu tip kazaların çok nadir gerçekleştiğinin altını çizdi.
Ünlü aktör insanların güvenliği için film ve dizi çekimlerinde ateşli silah kullanımının sınırlandırılmasından yana olacağını ve bunun için üstüne düşen her şeyi yapacağının altını çizdi.
NE OLDU?
ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, 22 Ekim'de film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmişti, yönetmen Joel Souza ise yaralanmıştı.
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