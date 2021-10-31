Set cinayetine karışan Alec Baldwin ilk defa konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu

"ÇOK İYİ BİR EKİPTİK"

Basın mensuplarına konuşan aktör Alec Baldwin, polisin kendisine devam eden soruşturma hakkında konuşmamasını emrettiğinin altını çizdi. Kaza sonrası hayatını kaybeden görüntü yönetmeni için "O benim arkadaşımdı" diyen Baldwin, "Birlikte film çeken çok, çok iyi bir ekiptik ve sonra bu korkunç olay oldu" ifadesini kullandı.