28 Ekim 2021, Perşembe
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Alec Baldwin ve Halyna Hutchins dünya gündeminde! Setteki cinayetin perde arkası aralandı
ABD'de film setinde kaza kurşunuyla ölen yönetmenin omzundaki kurşun çıkarıldı. Kurşunun incelemeye alındığı ve olayın çözümlenmesinde kritik rol oynayacağı belirtildi. Ayrıca, sette kuru sıkı ve gerçek mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik mühimmat kutusu bulunduğunu açıkladı.