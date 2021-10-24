Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürdü! Olayda yeni ses kaydı ortaya çıktı

Kazanın nasıl meydana geldiği konusunda da polise verilen ifadeler kaynak alınarak çeşitli iddialar ortaya atıldı. ABD'de gazete manşetlerine yansıyan bu iddialara göre Alec Baldwin, bir sahnenin provası için kendisine verilen silahın dolu olduğunu bilmiyordu. İşte o prova sırasında Baldwin, silahı ateşledi ve Halyna Hutchins'i göğsünden vurdu. Onun tam arkasında duran yönetmen Joel Souza da omuzundan yaralandı.

