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Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürdü! Olayda yeni ses kaydı ortaya çıktı

Alec Baldwin'in film çekimleri sırasında kullandığı kurusıkı tabancayla filmin görüntü yönetmenini vurması dünyanın gündemine oturdu. Kaza eseri gerçekleşen olayda tabancaya gerçek mermi konduğu ortaya çıktı. Olayın hemen ardından yapılan telefon görüşmesinin ses kayıtları ortaya çıktı. ABD medyasında yer alan ses kaydının yaşananları aydınlatabilecek oldukça çarpıcı detaylara sahip.

Giriş Tarihi: 24.10.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 17:02
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Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürdü! Olayda yeni ses kaydı ortaya çıktı

Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de önemli rollerinden birini üstlendiği Rust adlı filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden dünyanın gündemine oturdu.

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Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürdü! Olayda yeni ses kaydı ortaya çıktı

Olayın detaylarının ortaya çıkması ve film setinde çalışanlarının aktardıklarıyla birlikte yaşananların büyük bir ihmaller zinciri sonucunda gerçekleştiğini kanıtlar nitelikte.

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Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürdü! Olayda yeni ses kaydı ortaya çıktı

Kazanın nasıl meydana geldiği konusunda da polise verilen ifadeler kaynak alınarak çeşitli iddialar ortaya atıldı. ABD'de gazete manşetlerine yansıyan bu iddialara göre Alec Baldwin, bir sahnenin provası için kendisine verilen silahın dolu olduğunu bilmiyordu. İşte o prova sırasında Baldwin, silahı ateşledi ve Halyna Hutchins'i göğsünden vurdu. Onun tam arkasında duran yönetmen Joel Souza da omuzundan yaralandı.

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Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürdü! Olayda yeni ses kaydı ortaya çıktı

Yine basının iddiasına göre, yardımcı yönetmen silahı Alec Baldwin'e verirken silahın dolu olmadığını ve güvenliğin sağlandığını belirtti. Fakat yanıldığı daha sonra yaşanan trajik olayla ortaya çıktı. Silahın ne tür bir mühimmatla dolu olduğu net olarak bilinmiyor.

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Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürdü! Olayda yeni ses kaydı ortaya çıktı

911 ARAMASININ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Rust filminin senaryo danışmanı Mamie Mitchell, olay meydana geldiği sırada Halyna Hutchins'in yanında durduğunu söyledi. Mithchell, olay gerçekleştikten sonra hemen yardım için 911'i aradığını anlattı. Hutchins'in ölümüyle ilgili olarak da şunları söyledi: "Kariyerinin başında gitti. Olağanüstü ve nadir bulunacak bir insandı."