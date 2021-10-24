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Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürdü! Olayda yeni ses kaydı ortaya çıktı
Alec Baldwin'in film çekimleri sırasında kullandığı kurusıkı tabancayla filmin görüntü yönetmenini vurması dünyanın gündemine oturdu. Kaza eseri gerçekleşen olayda tabancaya gerçek mermi konduğu ortaya çıktı. Olayın hemen ardından yapılan telefon görüşmesinin ses kayıtları ortaya çıktı. ABD medyasında yer alan ses kaydının yaşananları aydınlatabilecek oldukça çarpıcı detaylara sahip.
Giriş Tarihi: 24.10.2021 17:02Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 17:02