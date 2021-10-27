Alec Baldwin’in karıştığı set cinayetinde kan donduran detay: Kullandığı silah saatler önce

Tüm dünya günlerdir 'Rust' filminin setindeki korkunç ölümü konuşuyor. Ünlü Hollywood yıldızı Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın New Mexico'da kaza ile görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladı. Kan donduran olayın yankıları devam ederken bölge savcısı olaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Savcı, sette muazzam miktarda mermi olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, Alec Baldwin'in ateşlediği silah ile ekip üyelerinin atış talimi yaptığı gün yüzüne çıktı.