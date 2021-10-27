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Alec Baldwin’in karıştığı set cinayetinde kan donduran detay: Kullandığı silah saatler önce

Tüm dünya günlerdir 'Rust' filminin setindeki korkunç ölümü konuşuyor. Ünlü Hollywood yıldızı Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın New Mexico'da kaza ile görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladı. Kan donduran olayın yankıları devam ederken bölge savcısı olaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Savcı, sette muazzam miktarda mermi olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, Alec Baldwin'in ateşlediği silah ile ekip üyelerinin atış talimi yaptığı gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: 27.10.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 10:52
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Alec Baldwin’in karıştığı set cinayetinde kan donduran detay: Kullandığı silah saatler önce

Alec, Baldwin'in ABD'nin New Mexico eyaletinde yapılan Rust adlı filmin çekimleri esnasında yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürmesinin yankıları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alec Baldwin’in karıştığı set cinayetinde kan donduran detay: Kullandığı silah saatler önce

Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı tabancayı ateşlemesiyle 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu.

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Alec Baldwin’in karıştığı set cinayetinde kan donduran detay: Kullandığı silah saatler önce

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins hayatını kaybetti.

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Alec Baldwin’in karıştığı set cinayetinde kan donduran detay: Kullandığı silah saatler önce

Omzundan yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza ise gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu oldu.

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Alec Baldwin’in karıştığı set cinayetinde kan donduran detay: Kullandığı silah saatler önce

'KAZA'

Baldwin'in sözcüsü ise basına yaptığı açıklamada, kurusıkı silahın ateş alması sonucu meydana gelen olayın bir kaza olduğunu açıkladı.