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Haberler Galeri Dünyanın konuştuğu set cinayetinde flaş detay! Görgü tanıklarından Alec Baldwin ile ilgili yeni ifadeler

Dünyanın konuştuğu set cinayetinde flaş detay! Görgü tanıklarından Alec Baldwin ile ilgili yeni ifadeler

Tüm dünya ünlü Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in, Rust adlı filmin çekimleri esnasında kaza ile görüntü yönetmenini öldürmesini konuşuyor. Korkunç olaya dair yürütülen soruşturma sürerken, ortaya çıkan yeni ayrıntılar ve görgü tanıklarının ifadeleri kan donduran olayın perde arkasını da ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 25.10.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 12:15
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Dünyanın konuştuğu set cinayetinde flaş detay! Görgü tanıklarından Alec Baldwin ile ilgili yeni ifadeler

ABD'de ünlü aktör Alec Baldwin'in "Rust" filminin çekimleri esnasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olduğu olaya ilişkin yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın konuştuğu set cinayetinde flaş detay! Görgü tanıklarından Alec Baldwin ile ilgili yeni ifadeler

NE OLDU?

Ünlü film yıldızı Baldwin, New Mexico eyaletinde çekilen "Rust" filminin setinde kullandığı silahla kazara 42 yaşındaki Hutchins'in ölümüne neden olmuştu.

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Dünyanın konuştuğu set cinayetinde flaş detay! Görgü tanıklarından Alec Baldwin ile ilgili yeni ifadeler

YÖNETMEN TABURCU OLDU

Hutchins'in göğsünden vurulduğu bilgisi paylaşılırken, omzundan yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza ise gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu oldu.

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Dünyanın konuştuğu set cinayetinde flaş detay! Görgü tanıklarından Alec Baldwin ile ilgili yeni ifadeler

BALDWİN HİSTERİ KRİZİNE GİRDİ

Yeni yaşanan gelişmelere göre yaşamını yitiren Hutchins'in eşi Matthew Hutchins ve 9 yaşındaki çocukları Andros ile Santa Fe'deki bir otelde bir araya gelen ve baş sağlığı dileklerinde bulunan Baldwin'in histeri krizi içinde olduğu öğrenildi.

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Dünyanın konuştuğu set cinayetinde flaş detay! Görgü tanıklarından Alec Baldwin ile ilgili yeni ifadeler

TÜM PROJELERİ İPTAL EDİYOR

Ünlü Hollywood yıldızının avutulamadığı öğrenilirken, ABD medyasına konuşan Baldwin'e yakın kaynaklar, "Baldwin bütün projelerini iptal ediyor. Gözden uzakta kalacak" açıklamalarında bulundu.