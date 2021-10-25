25 Ekim 2021, Pazartesi
Dünyanın konuştuğu set cinayetinde flaş detay! Görgü tanıklarından Alec Baldwin ile ilgili yeni ifadeler
Tüm dünya ünlü Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in, Rust adlı filmin çekimleri esnasında kaza ile görüntü yönetmenini öldürmesini konuşuyor. Korkunç olaya dair yürütülen soruşturma sürerken, ortaya çıkan yeni ayrıntılar ve görgü tanıklarının ifadeleri kan donduran olayın perde arkasını da ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 25.10.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 12:15
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