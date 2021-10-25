Dünyanın konuştuğu set cinayetinde flaş detay! Görgü tanıklarından Alec Baldwin ile ilgili yeni ifadeler

BALDWİN HİSTERİ KRİZİNE GİRDİ

Yeni yaşanan gelişmelere göre yaşamını yitiren Hutchins'in eşi Matthew Hutchins ve 9 yaşındaki çocukları Andros ile Santa Fe'deki bir otelde bir araya gelen ve baş sağlığı dileklerinde bulunan Baldwin'in histeri krizi içinde olduğu öğrenildi.