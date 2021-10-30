Türk yapımcı açıkladı! Alec Baldwin’i bekleyen tehlike! Ceza ve yüklü tazminat…

"SET ÇALIŞANLARININ GÜVENLİĞİ YAPIMCININ SORUMLULUĞU"

Dursun, "Bu trajik kaza Hollywood'u sarstı. Alec Baldwin oyuncu kimliği bakımından serbest kaldı. Ancak filmin yapımcılığını sahibi olduğu El Dorado Pictures şirketi üstleniyor ve kendisi de filmin aynı zamanda yapımcısı olduğu için ceza ve yüklü tazminat davalarıyla karşı karşıya kalabilir. Çünkü film setlerinde, yaşanabilecek aksaklıklar, yaralanmalar, oyuncu ve set çalışanlarının güvenliği ve çalışma saatleri gibi tüm konular yapımcının sorumluluğundadır." dedi.

