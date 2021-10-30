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Türk yapımcı açıkladı! Alec Baldwin’i bekleyen tehlike! Ceza ve yüklü tazminat…

Rust filminin setindeki korkunç ölüm tüm dünyanın gündemine oturdu. Hollywood'un yıldızı Alec Baldwin kaza ile görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladı. Kan donduran olayla ilgili soruşturma sürerken ABD'de yaşayan Türk yapımcı Emel Dursun, davayı değerlendirdi. Dursun, aynı zamanda filmin yapımcısı olan Baldwin'in ceza ve yüklü tazminatla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 30.10.2021 09:57
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Türk yapımcı açıkladı! Alec Baldwin’i bekleyen tehlike! Ceza ve yüklü tazminat…
ABD'de dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in film çekimi sırasında kullandığı silahtan çıkan gerçek kurşunla hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın ölümüne neden olmasının yankısı sürüyor. Yönetmen Joel Souza'nın da omzundan yaralandığı acı kazayla ilgili olarak Los Angeles'ta yaşayan Türk yapımcı Emel Dursun, Sabah'a değerlendirmelerde bulundu
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk yapımcı açıkladı! Alec Baldwin’i bekleyen tehlike! Ceza ve yüklü tazminat…

"SET ÇALIŞANLARININ GÜVENLİĞİ YAPIMCININ SORUMLULUĞU"

Dursun, "Bu trajik kaza Hollywood'u sarstı. Alec Baldwin oyuncu kimliği bakımından serbest kaldı. Ancak filmin yapımcılığını sahibi olduğu El Dorado Pictures şirketi üstleniyor ve kendisi de filmin aynı zamanda yapımcısı olduğu için ceza ve yüklü tazminat davalarıyla karşı karşıya kalabilir. Çünkü film setlerinde, yaşanabilecek aksaklıklar, yaralanmalar, oyuncu ve set çalışanlarının güvenliği ve çalışma saatleri gibi tüm konular yapımcının sorumluluğundadır." dedi.

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Türk yapımcı açıkladı! Alec Baldwin’i bekleyen tehlike! Ceza ve yüklü tazminat…

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu Emel Dursun, Türkiye'de çeşitli film şirketlerindeki deneyiminin ardından 10 yıl önce Hollywood'un kalbi olan ABD'nin Los Angeles şehrine gitti. Burada animasyon eğitimi de alan Emel Dursun, Türkiye ve ABD de pek çok başarılı yapımda çalıştı. Halen devam eden projeleri bulunan Türk yapımcı, Alec Baldwin'in karıştığı setteki ölüm olayı ile ilgili konuştu.

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Türk yapımcı açıkladı! Alec Baldwin’i bekleyen tehlike! Ceza ve yüklü tazminat…

'İHMAL'DEN SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Filmin 5-6 milyon dolarla "düşük-orta" bütçeli bir film olduğunu belirten Emel Dursun, bu nedenle gerekli önlemleri almakta yeterli özen gösterilmemiş olabilir. Bu nedeniyle yapımcı kimliğiyle Alec Baldwin'e ve setin güvenliğinden sorumlu olan yardımcı yönetmen Dave Halls'e "ihmal"den soruşturma açılabileceğini aktardı.

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Türk yapımcı açıkladı! Alec Baldwin’i bekleyen tehlike! Ceza ve yüklü tazminat…

Dursun, Alec Baldwin'in geleceğiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Ünlü oyuncunun, filmde hem oyuncu hem de yapımcı olduğuna dikkat çeken Emel Dursun, "Çok trajik, çok üzücü bir kaza yaşandı. Baldwin, oyuncu olarak yargılanmıyor ancak yapımcı kimliği nedeniyle yargılanma ve sonrasında ceza alma ihtimali ile karşı karşıya kalabilir. Ceza davasının yanı sıra yüklü miktarda tazminat davaları ile de boğuşmak zorunda kalabilir." dedi.