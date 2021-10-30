30 Ekim 2021, Cumartesi
Türk yapımcı açıkladı! Alec Baldwin’i bekleyen tehlike! Ceza ve yüklü tazminat…
Rust filminin setindeki korkunç ölüm tüm dünyanın gündemine oturdu. Hollywood'un yıldızı Alec Baldwin kaza ile görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladı. Kan donduran olayla ilgili soruşturma sürerken ABD'de yaşayan Türk yapımcı Emel Dursun, davayı değerlendirdi. Dursun, aynı zamanda filmin yapımcısı olan Baldwin'in ceza ve yüklü tazminatla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 30.10.2021 09:57
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