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Haberler Galeri Dünyanın konuştuğu Alec Baldwin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İtiraflar peş peşe geldi

Dünyanın konuştuğu Alec Baldwin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İtiraflar peş peşe geldi

Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olan Alec Baldwin'in 'Rust' filmi setinde yanlışlıkla ateş açıp 41 yaşındaki görüntü yönetmeni Hutchins'i öldürmesinin ardından açılan soruşturma günlerdir devam ediyor. Gerçek merminin silaha nasıl girdiği konusu hala çözülememişken bugün gelen yeni bir haber dünyanın konuştuğu olayda sis perdesini aydınlatacağa benziyor.

Giriş Tarihi: 30.10.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 16:15
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Dünyanın konuştuğu Alec Baldwin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İtiraflar peş peşe geldi
Oscar'a aday gösterilen ünlü yıldız Alec Baldwin'in kazayla Halyna Hutchins'i öldürdüğü günden çok önce 'Rust' film setinde çalışan ekip üyeleri tehlikeyi sezdiler. Personelin daha önce gevşek silah güvenliğinden şikayet ettiği bildirildi.
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Dünyanın konuştuğu Alec Baldwin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İtiraflar peş peşe geldi
Dünyanın konuştuğu olayda, soruşturma sürerken itiraflar da peş peşe geldi. Bugün gelen son haber ise davanın gizemini çözeceğe benziyor.
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Dünyanın konuştuğu Alec Baldwin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İtiraflar peş peşe geldi
21 Ekim sabahı, birkaç kamera ekibi üyesi, konaklama yerleri ile ayarlanan konum arasındaki uzun sürüşler ve güvensiz çalışma koşullarını protesto etmek için işi bıraktı o sabah yeni bir ekip işe alındı. Ama o öğleden sonra, New Mexico çölündeki küçük bir ahşap şapelde her şey çok ters gitti.
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Dünyanın konuştuğu Alec Baldwin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İtiraflar peş peşe geldi
Soruşturmanın göbeğinde olan kişilerden biri setteki silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed. 24 yaşında ve çok az deneyime sahip. Daha önce sadece bir uzun metrajlı filmi tamamlamış.
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Dünyanın konuştuğu Alec Baldwin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İtiraflar peş peşe geldi

BOŞ ZAMANLARDA GERÇEK MERMİ İLE EĞLENCE
Hollywood'u sarsan trajedide soruşturmanın başlaması ile ihmallerde bir bir ortaya çıktı. Film ekibi üyelerinin boş zamanlarında hedef talimi için silahlarda gerçek mermiler kullandığına dair raporlar ortaya çıktı .