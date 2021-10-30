Dünyanın konuştuğu Alec Baldwin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İtiraflar peş peşe geldi

Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olan Alec Baldwin'in 'Rust' filmi setinde yanlışlıkla ateş açıp 41 yaşındaki görüntü yönetmeni Hutchins'i öldürmesinin ardından açılan soruşturma günlerdir devam ediyor. Gerçek merminin silaha nasıl girdiği konusu hala çözülememişken bugün gelen yeni bir haber dünyanın konuştuğu olayda sis perdesini aydınlatacağa benziyor.

Giriş Tarihi: 30.10.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 16:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL