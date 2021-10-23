23 Ekim 2021, Cumartesi
Setteki cinayet olayında yeni gelişme! Katil Alec Baldwin’den ilk açıklama geldi
Amerikalı oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri enasında emniyetin ifadesine göre 'kurusıkı tabancayla' görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Kazanın ardından, emniyetin çembere aldığı setten ilk görüntüler geldi. Baldwin, olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 23.10.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 11:44
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