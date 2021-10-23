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Setteki cinayet olayında yeni gelişme! Katil Alec Baldwin’den ilk açıklama geldi

Amerikalı oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri enasında emniyetin ifadesine göre 'kurusıkı tabancayla' görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Kazanın ardından, emniyetin çembere aldığı setten ilk görüntüler geldi. Baldwin, olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 23.10.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 11:44
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Setteki cinayet olayında yeni gelişme! Katil Alec Baldwin’den ilk açıklama geldi

Oscar ödülüne aday gösterilen dünyaca tanınan aktör Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın setinde kan donduran bir olay yaşandı.

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Setteki cinayet olayında yeni gelişme! Katil Alec Baldwin’den ilk açıklama geldi

Emniyetin açıklamasına göre Baldwin, bir sahnenin çekimi esnasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Fakat tabancadan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine geldi.

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Setteki cinayet olayında yeni gelişme! Katil Alec Baldwin’den ilk açıklama geldi

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Souza'nın hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

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Setteki cinayet olayında yeni gelişme! Katil Alec Baldwin’den ilk açıklama geldi

PERİŞAN OLDU

The Santa Fe New Mexican adlı yerel bir gazete, Baldwin'in polis sorgusu sonrası görüntüsünü yayınladı. Baldwin'in perişan halde olduğunu gösteren karelere yer veren gazete, Alec Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmediğini belirtti.

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Setteki cinayet olayında yeni gelişme! Katil Alec Baldwin’den ilk açıklama geldi

SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma sürerken, Baldwin serbest bırakıldı.