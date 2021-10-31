Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrılığında flaş detaylar: Şiddet küfür ne ararsan var!

İTİŞ KAKIŞ KÜFÜR….

Mahkeme belgelerinde yer alan iddialara göre; Malik, Yolanda Hadid'i iterek küfürler etti ve sert bir şekilde bağırarak kızından uzak durmasını ve evinden çıkıp gitmesini istedi. Bütün bu olaylar sırasında evde bir de güvenlik görevlisi bulunuyordu.