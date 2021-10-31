Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrılığında flaş detaylar: Şiddet küfür ne ararsan var!
Gigi Hadid ve Zayn Malik, 6 senelik birlikteliklerini sonlandırdı. Oldukça ses getiren ayrılığa ilişkin yeni ayrıntılar basına sızdı. Ünlü model Hadid’in annesi Yolanda Hadid, Malik'in kendisine şiddet gösterdiğini öne sürmesinin ardından Malik’in uzaklaştırma cezası aldığı öğrenildi.
ABD medyasına sızan haberlere göre; Zayn Malik ile Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid arasındaki kavga geçen ay Gigi Hadid'in iş için başka şehirde olduğu bir esnada yaşandı. Zayn Malik, Hadid ile beraber yaşadığı evde 1 yaşındaki kızları Khai ile ilgileniyordu.
ZAYN KAYINVALİDESİNİ (YOLANDA HADİD) EVE ALMAYINCA ORTALIK KARIŞTI
Gigi'nin annesi Yolanda da kızı ve Malik'in beraber yaşadığı eve gitti. Fakat Malik, onun eve davetsiz gelmesini reddetti ve ikili arasında tansiyon yükseldi.
İTİŞ KAKIŞ KÜFÜR….
Mahkeme belgelerinde yer alan iddialara göre; Malik, Yolanda Hadid'i iterek küfürler etti ve sert bir şekilde bağırarak kızından uzak durmasını ve evinden çıkıp gitmesini istedi. Bütün bu olaylar sırasında evde bir de güvenlik görevlisi bulunuyordu.
"KIZIMIN İYİLİĞİ İÇİN DAHA FAZLA DETAY VERMEYİ REDDEDİYORUM"
Bu suçlamalara yanıt veren 28 yaşındaki Malik, aralarında yalnızca sözlü tartışma olduğunu savunarak, "Yolanda Hadid'e vurduğum yönündeki iddiaları reddediyorum. Kızımın iyiliği için daha fazla detay vermeyi reddediyorum. Umarım Yolanda aile sorunlarının mahremiyet içinde çözülebilmesi için yanıltıcı suçlamalarını yeniden değerlendirir" dedi.
GÖREVLİYE DE CEZA VERİLDİ
Malik bu olaydan sonra denetimli serbestlik ve uzaklaştırmayla cezalandırıldı. Malik ile Yolanda Hadid arasında yaşanan olay sırasında evde bulunan güvenlik görevlisine de uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
GİGİ'YE DE SÖZLÜ ŞİDDET İDDİALARI
Zayn Malik'in sevgilisi Gigi Hadid'e de zaman zaman sözlü şiddet uyguladığı da ileri sürüldü.
Malik, mahkemede küfürleri ve sözlü şiddet uyguladığını kabul etti fakat fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları karşısında suskun kaldı.
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