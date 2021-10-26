HaberlerGaleriAlec Baldwin’in karıştığı set cinayetinde yeni gelişme! Bu bilgi davanın seyrini değiştirecek
Alec Baldwin’in karıştığı set cinayetinde yeni gelişme! Bu bilgi davanın seyrini değiştirecek
Tüm dünya günlerdir ünlü oyuncu Alec Baldwin'in 'Rust' filmi setinde kullandığı silahla filmin görüntü yönetmenini vurarak öldürmesi olayını konuşuyor. Kan donduran olaya ilişkin soruşturma devam ederken ABD medyası davanın seyrini değiştirecek bir bilgiye ulaştı.
Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:58Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 09:58