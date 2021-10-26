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Alec Baldwin’in karıştığı set cinayetinde yeni gelişme! Bu bilgi davanın seyrini değiştirecek

Tüm dünya günlerdir ünlü oyuncu Alec Baldwin'in 'Rust' filmi setinde kullandığı silahla filmin görüntü yönetmenini vurarak öldürmesi olayını konuşuyor. Kan donduran olaya ilişkin soruşturma devam ederken ABD medyası davanın seyrini değiştirecek bir bilgiye ulaştı.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 09:58
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Alec Baldwin’in karıştığı set cinayetinde yeni gelişme! Bu bilgi davanın seyrini değiştirecek

Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de oyuncusu olduğu Rust adlı filmin setinde, kaza ile görüntü yönetmeninin hayatını kaybetmesine yönetmenin de yaralanmasına sebep olmasının yankıları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alec Baldwin’in karıştığı set cinayetinde yeni gelişme! Bu bilgi davanın seyrini değiştirecek

Geçen hafta yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en fazla konuştuğu konu olmayı süren olay ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

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Alec Baldwin’in karıştığı set cinayetinde yeni gelişme! Bu bilgi davanın seyrini değiştirecek

OKLAR YARDIMCI YÖNETMENE DÖNDÜ

ABD polisi olay ile ilgili soruşturmasını sürdürürken ülke basını davanın seyrini değiştirebilecek bir bilgiye ulaştı. Bu gelişme ile oklar bir kez daha yardımcı yönetmene çevrildi.

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Alec Baldwin’in karıştığı set cinayetinde yeni gelişme! Bu bilgi davanın seyrini değiştirecek

YİNE BİR SİLAH KAZASINDA…

Zira ABD basınında yer alan haberlere göre, yardımcı yönetmen Dave Halls'in 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybettiği ortaya çıktı.

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Alec Baldwin’in karıştığı set cinayetinde yeni gelişme! Bu bilgi davanın seyrini değiştirecek

2022'de vizyona girmesi planlanan Freedom's Path'in setinde yaşanan silah kazası sonrası ses ekibinde çalışan bir kişi yaralanmıştı.