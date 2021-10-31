Temizlik yaparkan buldu! Değeri 2.7 milyon dolar

Adı açıklanmayan yaşlı kadın, bit pazarlarından eve çok sayıda eşya taşırken, temizlik sırasında söz konusu eşyalardan birinde 2.3 santimetre büyüklüğünde taşı olan bir yüzükle karşılaştı.

Taşın elmas olduğunu fark etmeyen kadın yüzüğü yakınlardaki bir müzayede evine götürmeye karar verdi. Yaşlı kadının değersiz sandığı yüzüğün üzerinde 2.7 milyon dolar değerinde 34 karatlık bir elmas olduğu ortaya çıktı. Söz konusu elmas, Elmas Derecelendirme Laboratuvarı tarafından sertifikalandırılarak, incelenmek üzere Belçika'nın Anvers kentine gönderildi.