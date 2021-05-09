Son dakika: Katil İsrail 53 Filistinliyi yaraladı!

Filistin Kızılayı, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı'nda İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 53 kişinin yaralandığını açıkladı.

Binlerce Filistinli, Kadir Gecesi nedeniyle geldikleri Mescid-i Aksa'da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı'nda toplandı.

İsrail güçleri, Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Filistin Kızılayı, Kudüs'te İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 53 kişinin yaralandığını, yaralılardan 6'sının hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yaralıların çoğunun plastik mermi ile vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, çok sayıda yaralı olmasına rağmen ambulansların Şam Kapısı'na yaklaşmasına izin verilmediği de belirtildi.