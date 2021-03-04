04 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika: Yeni Zelanda açıklarında 7.3'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı.

Son dakika haberine göre (USGS), açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi, tsunami uyarısı yapıldı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 04.03.2021
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Son dakika: Yeni Zelanda açıklarında 7.3'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı.

Yeni Zelanda'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin Gisborne kentine yaklaşık 238 kilometre uzaklıkta ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştirdiğini aktardı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısında bulunarak, depremin merkez üssünün 300 kilometre yakınında tsunami oluşabileceğini bildirdi.
Depremde can kaybı ya da hasarlara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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