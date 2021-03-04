Son dakika: Yeni Zelanda açıklarında 7.3'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı.
Son dakika haberine göre ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS),Yeni Zelanda açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi, tsunami uyarısı yapıldı.
DÜNYA İHA
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Yeni Zelanda'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin Gisborne kentine yaklaşık 238 kilometre uzaklıkta ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştirdiğini aktardı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısında bulunarak, depremin merkez üssünün 300 kilometre yakınında tsunami oluşabileceğini bildirdi.
Yeni Zelanda'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin Gisborne kentine yaklaşık 238 kilometre uzaklıkta ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştirdiğini aktardı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısında bulunarak, depremin merkez üssünün 300 kilometre yakınında tsunami oluşabileceğini bildirdi.
Depremde can kaybı ya da hasarlara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.