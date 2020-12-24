Trump Ailesi'nde sular durulmuyor! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor

İddialarla ilgili yorum değerlendirmede bulunan New York Film Akademisi'nden fotoğraf uzmanı David Mager, 'Bana göre bu fotoğrafların sahne olduğunun en büyük kanıtı temas gölgesinin olmaması' dedi. Mager şöyle devam etti: 'Her ikisi için, özellikle de First Lady'de, saç çizgisinde kesinlikle bir kâğıt kesimi hissi var. Dikkat edin, yakınlaştırırsanız, koluyla ceketi arasında gerçekten bir temas olmadığını görebilirsiniz.'