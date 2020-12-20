Son dakika: İngiltere'den sonra 3 ülkede daha Covid-19'un mutasyona uğramış hali görüldü

İngiltere'nin güneyinde görülen ve daha çabuk bulaştığı belirtilen yeni bir virüs hakkında bilimsel istişarelerde bulunmak amacıyla bu kararı aldıklarını ifade eden De Croo, 24 saatlik sürenin uzatılabileceğini kaydetti.



De Croo, "Mutasyonla veya yeni virüs türünün Avrupa ana karasına ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili cevapsız birçok soru var." dedi.

Hollanda, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeye uçuşları 1 Ocak 2021'e kadar durdurdu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 06.00 itibarıyla İngiltere'yle uçuşların yasaklandığı belirtildi.

Hollanda Devlet Sağlık ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) tavsiyesi üzerine alınan kararın, 1 Ocak'a kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıklamıştı.

AFP'ye konuşan Almanya Sağlık Bakanlığı yetkililerinden uçuş yasağı sinyali geldi.

Berlin yönetiminin İngiltere ve Güney Afrika'ya uçuş yasağı veya kısıtlaması getirebileceği aktarıldı.

Ayrıca Fransa'nın da İngiltere'ye uçuşları durdurabileceği bildirildi.