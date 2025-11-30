30 Kasım 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Terörsüz Türkiye'nin güncellenmiş yol haritası! 4 adımda silahsızlanma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2025 10:31
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK’nın silah bırakmasının “güncellenmiş yol haritası” detayları ortaya çıkmaya başladı. Dört aşamalı biçimde yürütülen süreçte yeni odak noktası; Gara ve Hakurk bölgeleri ile Sincar–Mahmur hattı olarak öne çıkıyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK, ilk aşama olarak "Türkiye'den çekildiğini" açıklamış, ikinci aşamada ise Zap'ta bulunan 4 mağaradan tamamen çekilerek silah, mühimmat ve lojistik malzemeleri bıraktığını duyurmuştu.

Devletin ilgili birimlerine göre işte 4 aşamada terörden arındırılmış Türkiye:

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

BİRİNCİ AŞAMA TÜRKİYE

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı. Böylece birinci aşama tamamlanmış oldu.

İKİNCİ AŞAMA:ZAP-METİNA

Zap'ta toplam 4 mağara bulunuyor. Terör örgütü PKK, buralardan çekildiğini açıkladı. Güvenlik birimleri bölgeyi inceledi ve PKK'nın çekildiğini teyit etti. Terör örgütü çekilirken tüm silah, mühimmat ve lojistik malzemeyi mağaralarda bıraktı. Bırakılan malzeme imha edildi. Metina bölgesinde 2 mağara bulunuyor. Önümüzdeki haftalarda buralardan çekilme de tamamlanacak. Böylece Pençe-Kilit bölgesi tamamen terörden arındırılmış olacak. Bu bölgeler, bugüne kadar en fazla çatışmanın olduğu yerler olarak biliniyor.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: GARA, HAKURK

Gara ve Hakurk bölgeleri boşaltılıp silahlar teslim edecek.

DÖRDÜNCÜ AŞAMA: SİNCAR-MAHMUR

Terör örgütünün Suriye koluna lojistik desteğin sağlandığı Sincar ve Mahmur hattında bulunan PKK'lılar silahlarını teslim edecek.

SİLAH BIRAKMA TAMAMLANMA AŞAMASINDA

İlgili makamlara göre silah bırakma süreci PKK açısından tamamlanma aşamasına geldi ancak Suriye tarafında bazı problemler devam ediyor. Türkiye, Suriye'deki örgüt yapısına yönelik ABD yetkilileri ile belli bir noktaya geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) bir direnişi vardı ancak bu direnişin de kırılmak üzere olduğu belirtiliyor.

SDG TRAFİĞİ, OLUMLU GELİŞME

Yakın zamanda SDG konusunda olumlu gelişmeler bekleniyor. SDG yapısının yüzde 70'i Arap aşiretlerinden oluşuyor. Türkiye bu aşiretlerle temas halinde.

ENVANTER ÇIKARTILDI

Örgütün çekildiği yerlerde silah ve mühimmat envanteri de çıkarıldı. Ağır silah diye nitelendirilen silahın olmadığı belirtiliyor. Tüm bunlar da kayıt altına alındıktan sonra imha ediliyor.

