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Haberler Galeri SON DAKİKA | İngiltere Başbakanı Johnson Covid-19 mutasyonunu doğruladı! Halk evde kalın çağrısı yaptı

SON DAKİKA | İngiltere Başbakanı Johnson Covid-19 mutasyonunu doğruladı! Halk evde kalın çağrısı yaptı

Son dakika haberi... Son günlerde İngiltere'de yeniden yükselişe geçen Covid-19 vakalarına ilişkin mutasyon iddalarıyla ilgili resmi açıklama geldi. Başbakan Boris Johnson, ülke corona virüsün mutasyona uğradığını doğruladı. Başbakan Johson, yaşanan bu sıcak gelişmenin ardından kabineyi acilen topladı. Vatandaşlarına 'evde kalın' uyarısı yapan Johson, mutasyona ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bilgi verdiklerini duyurdu. Peki yüzde 70 hızla yayılan bu mutasyon daha mı ölümcül? Geliştirilen aşılar bu mutasyon sonrası etkili olabilecek mi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

AA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 21:33 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 21:47
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SON DAKİKA | İngiltere Başbakanı Johnson Covid-19 mutasyonunu doğruladı! Halk evde kalın çağrısı yaptı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir türünün ortaya çıkmasının ardından Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha sıkılaştırılmasına ve Noel'de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurarak, halkın evde kalmasını istedi.

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SON DAKİKA | İngiltere Başbakanı Johnson Covid-19 mutasyonunu doğruladı! Halk evde kalın çağrısı yaptı

KABİNEYİ ACİLEN TOPLANTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de görülen Kovid-19'un yeni bir türünün daha hızlı yayılabileceği ve vakalarda artışa yol açabileceğinin doğrulanmasının ardından alınacak acil önlemleri görüşmek üzere kabine üyeleriyle bir araya geldi.

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SON DAKİKA | İngiltere Başbakanı Johnson Covid-19 mutasyonunu doğruladı! Halk evde kalın çağrısı yaptı

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Johnson, Londra ve çevresinde virüsün alınan önlemlere rağmen yayıldığını kaydetti.

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SON DAKİKA | İngiltere Başbakanı Johnson Covid-19 mutasyonunu doğruladı! Halk evde kalın çağrısı yaptı

"YÜZDE 70 DAHA FAZLA YAYILIYOR"

Başbakan Johnson, bunun yeni bir türden kaynaklandığının belirlendiğini ve yeni türün daha ölümcül olduğuna dair bir bilgi bulunmasa da diğer türden yüzde 70 daha hızlı yayıldığının belirtildiğini bildirdi.

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SON DAKİKA | İngiltere Başbakanı Johnson Covid-19 mutasyonunu doğruladı! Halk evde kalın çağrısı yaptı

Aşıların bu türe karşı daha az etkili olabileceğine dair de bir veri bulunmadığını aktaran Johnson, bu konudaki araştırmaların Dünya Sağlık Örgütü'ne iletildiğini söyledi.