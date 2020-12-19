SON DAKİKA | İngiltere Başbakanı Johnson Covid-19 mutasyonunu doğruladı! Halk evde kalın çağrısı yaptı

Son dakika haberi... Son günlerde İngiltere'de yeniden yükselişe geçen Covid-19 vakalarına ilişkin mutasyon iddalarıyla ilgili resmi açıklama geldi. Başbakan Boris Johnson, ülke corona virüsün mutasyona uğradığını doğruladı. Başbakan Johson, yaşanan bu sıcak gelişmenin ardından kabineyi acilen topladı. Vatandaşlarına 'evde kalın' uyarısı yapan Johson, mutasyona ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bilgi verdiklerini duyurdu. Peki yüzde 70 hızla yayılan bu mutasyon daha mı ölümcül? Geliştirilen aşılar bu mutasyon sonrası etkili olabilecek mi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

AA Giriş Tarihi: 19.12.2020 21:33 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 21:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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