Son dakika: Avrupa şokta! İngiltere'nin mutasyonu doğruladı Hollanda uçuşları durdurdu

"KESİNLİKLE GEREKLİ OLMADIKÇA SEYAHAT ETMEYİN" UYARISI

Açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği, kara ve deniz yoluyla yapılan seyahatlerle ilgili ek kısıtlamaların düşünüldüğü kaydedildi.

Hollanda hükümeti, yurt dışına seyahat etmenin Kovid-19'un yayılmasına neden olacağını bir kez daha vurgulayarak "Kesinlikle gerekli olmadıkça seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.