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ABD’de şiddetli kar yağışı ölümlere neden oldu

’yi etkisi altına alan kış fırtınasının neden olduğu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti. Valisi Andrew Cuomo şiddetli kar fırtınasına karşı insanlara uyarıda bulundu ve “Lütfen dikkatli olun, yollardan uzak durun ve fırtına için gerekli adımları atın” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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ABD’de şiddetli kar yağışı ölümlere neden oldu

Michigan eyaletindeki Clinton ilçesinde düzinelerce aracın karıştığı kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Virginia Eyalet Polisi sözcüsü, kazada hayatını kaybedenlerden birinin 19 yaşında bir erkek olduğunu belirtti.

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New York'taki Ulusal Hava Durumu Servisi'nden David Stark, Çarşamba akşamı Central Park'ta kar seviyesinin yaklaşık 7 santimetreye kadar ulaştığını duyurdu.

NEW YORK VALİSİ UYARDI
New York Valisi Andrew Cuomo şiddetli kar fırtınasına karşı insanlara uyarıda bulundu ve "Lütfen dikkatli olun, yollardan uzak durun ve fırtına için gerekli adımları atın" dedi.

ABD'DE KARLI YOLDA KONTROLÜNÜ KAYBEDİP KAZA YAPTI
Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh şehrinde ise bir aracın, sürücünün kontrolünden çıkarak park halindeki başka bir araca çarptığı görüntülendi. Olayda yaralanma bildirilmedi.

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