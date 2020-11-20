



"O HAYDUT ÇETESİ ANCAK SİVİLLERE KARŞI SAVAŞABİLİRDİ"

Azerbaycan askeri ve subaylarının kahramanlık gösterdiğini belirten Aliyev, "Azerbaycan askeri, subayı kahramanlık gösterdi. Ancak Ermeni ordusunda firarilerin sayısı 10 bini geçmiş. Bunu onlar söylüyorlar, onların yetkilileri söylüyor. Bu, bir kez daha hangi ordunun yenilmez olduğunu gösteriyor? Hangi ordu kahraman ordu? Aslında onların ordusu, o haydut çetesi ancak sivillere karşı savaşabilirdi. Hocalı katilleri, köylerimizi yakan, insanlarımızı, sivilleri öldüren diğer katiller, asker olarak görülemez. Onların ordusu hırsızlardan oluşuyor. Son 2 yılda kaç tane hırsız Ermeni general tutuklandı?! Ermeni yönetimi de 1998'den 2018'e kadar 20 yıl boyunca ülkenin haydutlar, hırsızlar, korkaklar ve firariler tarafından yönetildiğini söylüyor artık. Son 2.5 yıldır kim yönetiyor? Bütün dünya artık bunu görüyor. Bu ülkeye ne isim verilebilir? Ancak bir isim - Başarısız ülke. Bu başarısızlığın nedeni nedir? İşgal! Bunu defalarca söyledim. Bu işgalin Ermenistan'ı uçuruma götüreceğini söyledim. Bu işgali asla kabullenmeyeceğimizi, er ya da geç topraklarımızı geri alacağımızı, ancak Ermenistan'ın bu tarihi şansı kaybedeceğini söyledim. Ermenistan yaklaşık 30 yıldır bağımsız bir ülke olamadı ve bugün de bağımsız değil. Ermenistan aslında bir müstemlekedir. Ermeni halkının hayali bu muydu? Bu muydu onların beklentisi? Neden bağımsız bir ülke olamadılar? İşgal nedeniyle. İşgalden ne kazandılar? Hiçbir şey. Siyasi alanda rezil oldular, tüm uluslararası organizasyonlarda aktif bir çalışma yürüterek onları rezil ettik ve gerekli uluslararası kararlar kabul edildi. Savaş alanında yenildiler ve tüm dünyanın gözü önünde rezil oldular Bundan sonra da bu damgayla, "mağlup ülke" damgasıyla yaşayacaklar. Onlar Bakü, Gence ve diğer şehirlerimizde yaşıyorlardı. Onlara bir laf söyleyen var mıydı? Hayır. Onlar bundan mahrum kaldılar. Halkımızı oradan kovarak ve etnik temizlik politikası yürüterek burayı da terk etmek zorunda kaldılar. Ne kazandılar? Hiçbir şey. Onlara akıllarını başlarına alıp bu işgale son vermelerini söyledim" açıklamasını yaptı.



"TÜRKİYE GİBİ BÜYÜK BİR ÜLKEYE KARŞI TOPRAK İDDİASINDA BULUNMAK İNTİHAR DEMEKTİR"

Aliyev sözlerine, "Öte yandan komşularıyla normal ilişkiler kuramayan bir ülke nasıl gelişebilir? Türkiye'ye karşı toprak iddiasında bulunuyorlar. Akılları yok. Türkiye gibi büyük bir ülkeye karşı toprak iddiasında bulunmak intihar demektir. Azerbaycan'a karşı toprak iddiası. Bir süre bu iddiayı gerçekleştirmeyi başarmışlardı, topraklarımızı işgal etmiş, komşu halkı ata yurtlarından etmişlerdi. Haklı olduklarını düşünüyorlardı ve sahte bir tarih kurmuşlardı. Şimdi diğer ülkelerden yardım bekliyorlar. Sanki bütün dünya onlara borçlu. Bağımsız bir ülkeysen, bağımsız bir ülke gibi yaşa. Bağımsız bir ülke olarak yaşayamıyorsan, git başka bir ülkenin toprağı olarak yaşa. O bayrağı indir, cebine koy, git başka bir ülkenin toprağı olarak yaşa. Başlarına gelen tüm belaların sorumlusu kendileridir" diye devam etti.