"BÖLGEYİ ERMENİ FAŞİZMİNDEN KURTARDIK"

Bölgeyi Ermeni faşizminden kurtardıklarını belirten Aliyev, "Tekrar ediyorum, bu sadece toprak bütünlüğümüzün restorasyonu değil, aynı zamanda Ermeni faşizminin belinin kırılmasıdır. Bölgeyi Ermeni faşizminden kurtardık, dünyayı Ermeni faşizminden kurtardık. Ama yine olabilir. Ama buna izin vermeyeceğiz. Herkesin bilmesini isterim ki, Kendimizi savunmak için her adımı atacağız. Vatandaşlarımızı korumak için her adımı atacağız ve kimse bizi durduramaz. 44 gün boyunca bütün dünya gördü. Önümüzde kimse duramaz, bizim için şartlar koyamaz. Savaşın ilk günlerinde bize şart koymak, bizi tehdit etmek, iftira atmak isteyen ülkelerin temsilcileri, bazı Batılı ülkeler sert cevabımızı aldı. Başımızı eğen ülkelerden olmadığımızı gördüler ve ben kimseden her şeyi, hiçbir sözünü kabul eden liderlerden değilim. Fazla cevap verdim ve gerekirse vereceğim. Dolayısıyla Ermeni faşizmi yeniden yükselirse, bize karşı bir provokasyon yapılırsa 10 kat, 10 kat fazlasını alacaklar ve kimse bizi durduramaz" ifadelerini kullandı.