Aliyev böyle duyurdu: Paşinyan anlaşmayı sıçan gibi imzalayacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara son veren anlaşmaya imzayı attı. Aliyev, "İti kovar gibi kovacağız demiştik ve kovduk onları. İti kovar gibi kovduk" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara son veren anlaşmaya imzayı attı. Aliyev, anlaşmayı imzaladıktan sonra Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a seslendi.
AZERBAYCAN'IN DEMİR YUMRUĞU SAYESİNDE..
İlham Aliyev, yumruğunu havaya kaldırdı ve "Paşinyan bu anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzalayacak. Kameralardan uzak bir yerde, korkakça imzalayacak." ifadelerini kullandı.
"İTİ KOVAR GİBİ KOVACAĞIZ DEMİŞTİK.."
Aliyev, açıklamalarının devamında ise şunları söyledi: "Sıçan gibi bu anlaşmayı ağlaya ağlaya imzalayacak. Dersini verdik. Kovduk onları topraklarımızdan. Demiştik, iti kovar gibi kovacağız demiştik ve kovduk onları. İti kovar gibi kovduk."
"NE OLDU PAŞİNYAN"
Aliyev konuşmasında, Paşinyan ile dalga geçerek, "Ne oldu Paşinyan, yol çekiyordun Cebrail'e? Raks ediyordun. Ne kadar ki ben Başkanım olmayacak" dedi.
VİDEO KONFERANS YÖNTEMİ İLE GÖRÜŞTÜ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzaladı.
Aliyev, Ermenistan'ın anlaşmayı iyi niyetle değil mecburen imzaladığını, imzalamazlarsa Azerbaycan'ın operasyonlarını sürdüreceğini bildiklerini ifade ederek "Burada yeni denetim mekanizması uygulanacak. Anlaşmanın 5. maddesinde, tarafların ateşkese uyması denetiminin verimliliğinin artırılması amacıyla barış gücü merkezi oluşturulacağı yazılıyor. Bu merkezde Rus ve Türk askerleri faaliyet gösterecek. Türkiye resmen bu çatışmanın gelecek çözümünde ve ateşkese uyulma işinde rol alacaktır. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarını takdir ediyorum. Çünkü onlar bu 45 gün boyunca sorun barış yoluyla çözülsün diye büyük çaba harcadı. Çatışmaların bitmesinde bu iki lider olumlu rol aldı. Bu aynı zamanda bölgedeki iş birliği formatını da büyük ölçüde belirliyor. Çünkü Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler üst düzeydedir. Her iki ülke bizim dost ve komşu ülkelerimizdir"