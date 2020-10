Son dakika: Azerbaycan duyurdu! Ermenistan askeri yemek bulamadığı için cepheden kaçıyor!

Son dakika haberi...Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ermenistan cephedeki askerlerine ikmal yapamıyor" ifadeleri kullanıldı.

YEMEK BULAMADIKLARI İÇİN KAÇIYORLAR

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiği ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığı aktarıldı. Açıklamada, "Hadrut'ta Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 3'üncü Alayı'na bağlı askerler savunma alanında silah, yiyecek ve yakıt sıkıntısı yaşıyor. 3'üncü Alay askerleri savunma mevzilerinden ayrıldı. Aynı zamanda askeri birliğin şoförleri askeri araç ve ekipmanı atarak savaş alanından kaçtı" denildi.

ASKERLER SİLAH VE ARAÇLARI BIRAKIP KAÇTI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermenistan'a yönelik yapılan paylaşımda "Hadrut bölgesinde Ermeni askerleri yiyecek ve yakıt sıkıntısı çekiyor. Üçüncü tabura bağlı askerler silah ve araçlarını geride bırakıp mevzilerini terk edip kaçtılar." denildi.

3rd BN of 1st motorized rifle regiment of armed forces of Armenia in the "#Hadrut" region leaving their combat positions without permission. pic.twitter.com/7dGfPKcgKC